InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг»

«InfoWatch АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digital Process Automation).

В ходе проведенного тестирования подтверждена совместимость и возможность использования InfoWatch ARMA Industrial Firewall в качестве межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений для систем мониторинга и управления производством, предлагаемых компанией «Явиар инжиниринг».

Системы мониторинга и диагностики промышленного оборудования DPA позволяют крупным промышленным предприятиям получать точную и полную картину производства в режиме реального времени, необходимую для эффективного управления важнейшими производственными процессами; заблаговременно предотвращать сбои в работе станков с числовым программным управлением (ЧПУ); определять степень загруженности производственного оборудования и правильно выстраивать весь производственный процесс. Управление производственными линиями с помощью DPA выполняется автоматизировано, экономя время и силы сотрудников.

«Эффективность любого производства определяется состоянием оборудования и контролем за параметрами технических процессов. Это возможно только, если каждый из элементов производственной линии непрерывно контролируется по самым важным характеристикам, а система мониторинга быстро находит и передает первичные сигналы о предстоящих неисправностях. Безопасность крупного производственного предприятия обеспечивается с опорой на те же принципы: главное здесь – заблаговременное определение и предотвращение возможности вторжения, остановки производства и нанесения значительного ущерба от масштабного простоя или сбоя. Если такие решения работают совместно и являются отечественными, как в нашем случае, то можно считать, что производственные процессы крайне надежно защищены», – отметил руководитель направления DPA «Явиар инжиниринг» Алексей Орешкин.

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«Защита промышленных предприятий страны от постоянных киберугроз и внешних вторжений, сложность и подготовленность которых все время растут, стала одной из самых важных задач сегодня. Фактически, она вышла на государственный уровень. При этом технологии на производствах почти все иностранные, технологии используют разные протоколы, архитектуру и ПО в зависимости от отрасли, а ИБ-специалисты на местах далеко не всегда хорошо понимают характер и изменившуюся динамику киберугроз. Чтобы преодолеть все эти проблемы и решить задачу защиты крупных промышленных предприятий, требуются комплексные ИБ-системы, которые максимально эффективно работают в связке с отечественными системами автоматизации производства. Их совместная работа позволит крупным предприятиям страны избежать простоев, дорогостоящих сбоев в производственных процессах в случае компьютерных атак и ущерба от внешних вторжений», – сказал CPO InfoWatch ARMA Игорь Душа.

Комплекс InfoWatch ARMA, в состав которого входит InfoWatch ARMA Industrial Firewall, включает в себя три программных продукта, обеспечивающих всестороннюю защиту АСУ ТП на сетевом и диспетчерском уровнях. Помимо промышленного межсетевого экрана, предприятия-заказчики из сферы промышленности получают современное средство защиты рабочих станций и серверов АСУ ТП, а также единый центр управления системой защиты, обеспечивающий возможность заблаговременного обнаружения и предотвращения комплексных и хорошо подготовленных компьютерных атак. Ключевое отличие InfoWatch ARMA от иностранных аналогов заключается в том, что продукт глубже разбирает востребованные промышленные протоколы (IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, GOOSE), Modbus TCP, OPC DA), позволяя намного лучше и надежнее защищать критически важные участки сети. В частности, это происходит за счет более точной адаптации правил фильтрации и сложных политик безопасности крупных промышленных предприятий. InfoWatch ARMA Industrial Firewall имеет сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия.