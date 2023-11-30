Разделы

Бизнес Кадры
|

Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период

В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Большую часть слушателей в осеннем периоде 2023 г. составили сотрудники дочерних и зависимых обществ (ДЗО), входящих в группу «Газпром межрегионгаз».

НОЦ постоянно ведет разработку новых учебных программ. В декабре 2023 г. в рамках деятельности по реализации федеральных программ по газификации и догазификации объектов газопотребления стартует новая программа повышения квалификации «Правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

«25 работников дочерних компаний группы «Газпром межрегионгаз» уже записались на курс в качестве слушателей. Реализация курса запланирована совместно с сотрудниками ООО «Газпром газификация», которые выступят в качестве спикеров, консультантов и экспертов данной программы», - сказала начальник учебного отдела Научно-образовательного центра ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Светлана Мальгина.

***

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в группу «Газпром межрегионгаз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как взять под контроль несколько платформ виртуализации

В России появилась новая супервостребованная ИТ-профессия. Вакансии открываются ежедневно, зарплатная вилка выросла в разы

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Легализация «белых» хакеров в России откладывается. Силовики резко против. Под угрозой программы Bug Bounty

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Искусственный интеллект вгоняет мир в нищету. Работа у людей останется, но платить за нее будут копейки

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще