«РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink

Компания «РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink. Переход на безбумажный документооборот позволил снизить нагрузку на сотрудников, а также ускорил процесс оформления студентов на работу.

«РСО инжиниринг» — аккредитованное частное агентство занятости, специализирующееся на помощи в трудоустройстве студентов на сезонную работу в строительном сегменте и в сфере отельного и ресторанного бизнеса. Компания предоставляет услуги по схеме аутсорсинга — команда «РСО инжиниринг» занимается подбором персонала для работодателя — а также аутстаффинга.

Аутстаффинг подразумевает предоставление сотрудников на проектной основе. При этом процесс их оформления, начисления выплат и ведения документации ложится на агентство занятости. Это большая нагрузка на его штат, особенно в летний и зимний периоды: перед HR-специалистами стоит задача оперативно устроить на работу иногда более 1,5 тыс. человек за несколько дней. Со снятием ковидных ограничений загруженность специалистов только увеличилась.

Для оптимизации процессов в «РСО инжиниринг» приняли решение отказаться от бумаги в HR и начали искать подходящий сервис кадрового электронного документооборота. Сервис HRlink выбрали по двум основным критериям. Во-первых, он обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом — его могут использовать люди с любым уровнем технической грамотности.

Во-вторых, платформа решила одну из основных проблем агентства занятости — удаленное трудоустройство кандидатов. Модуль Start Link позволяет «РСО инжиниринг» оформлять студентов день в день, без личных встреч, и сразу же командировать их на место фактической работы. Благодаря этому существенно ускорилась работа агентства: в начале «горящего» летнего сезона команда «РСО инжиниринг» смогла устроить на работу рекордное число студентов — 1975 человек — всего за пять дней.

Внедрение кадрового ЭДО в «РСО инжиниринг» происходило поэтапно. Зимой 2023 г. агентство перевело на безбумажный документооборот тестовую группу из 50 человек, а спустя пару месяцев ее расширили до сотни. Команда HRlink разобрала с сотрудниками агентства конкретные примеры использования сервиса из практики кадровиков, а также помогла с оперативным выпуском большого количества лицензий, необходимых для подписания документов удаленно при одновременном трудоустройстве большого количества человек.

Сейчас сервис кадрового ЭДО дает студентам постоянный доступ ко всем необходимым документам. Агентство, в свою очередь, избавилось от значительного объема расходов на бумагу и доставку, а также от необходимости хранить физические копии кадровых документов в архиве.

«Мы хотели, чтобы у студентов был удобный доступ онлайн ко всем необходимым документам. После временной подработки они обычно устраиваются на постоянное место и вынуждены возвращаться к нам за бумагами и справками. Теперь этот этап не нужен: они всегда могут получить их дистанционно. Плюс HRlink помог нам стать более экологичными, а это важный аспект в работе с молодыми людьми», — сказал Евгений Потемин, генеральный директор «РСО инжиниринг».

«Платформа HRlink — удобный инструмент для ведения кадровой документации онлайн, особенно для HR-специалистов, сталкивающихся с массовым подбором. В случае со студентами это еще и наиболее естественный способ взаимодействия. Молодому поколению, выросшему со смартфонами в руках, гораздо проще зайти в приложение или на сайт и двумя кликами завершить оформление на работу, чем печатать кипы бумаг и идти в почтовое отделение. Уверен, что такая форма взаимодействия с работодателем совсем скоро уйдет в прошлое», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.