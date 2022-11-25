«Инфорсер инжиниринг» перешла на ЭДО с использованием электронного архива «Этлас»

«Инфорсер инжиниринг» перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас» версии 6.6.

«Инфорсер» координирует работу группы компаний в сферах информационных технологий, строительства, сервисной и эксплуатационной поддержки. Это довольно большой объём ежедневной документации, значительную часть которой необходимо хранить в течение установленных законодательством сроков.

Специалисты «Инфорсер инжиниринг» изучили имеющиеся на рынке программного обеспечения предложения и выбрали для своей организации электронный архив «Этлас».

Он обеспечивает централизованное хранение всех документов организации, в том числе сканов бумажных оригиналов, экономит время при поиске нужных документов, исключает их утерю, позволяет обращаться к архиву удалённо через интернет.

Немаловажно, что программный продукт «Этлас» можно использовать не только для ведения архивного дела, но и как основную систему электронного документооборота.

В числе его достоинств можно назвать: всестороннюю техническую поддержку; возможность адаптации системы к особенностям документооборота конкретной организации; поддержку квалифицированной ЭЦП; контроль доступа и резервное копирование данных для обеспечения сохранности и безопасности информации, содержащейся в архиве; возможность по мере необходимости расширять функциональность системы с помощью подключаемых модулей.

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Один из таких модулей — «Редактор отчётов» — был приобретён вместе с ПО для развёртывания электронного архива.

Программное обеспечение «Этлас» отличается простой установкой и настройкой — специалисты «Инфорсер инжиниринг» выполнили её самостоятельно. После установки и небольшой первоначальной настройки архив был готов к загрузке файлов электронных документов, созданию картотек и справочников.

С освоением программы проблем у пользователей не возникло. Они сразу же отметили интуитивно понятный интерфейс программы, который помогал в работе — необходимость обращаться к сопроводительной документации возникала редко.

Директор «Инфорсер инжиниринг» с удовлетворением констатировал, что в документообороте организации сразу появились позитивные изменения — сократилось время на подготовку и оформление договоров на оказание услуг, а работа в целом стала продуктивнее.