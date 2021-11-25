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Интеграция Внедрения
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Softline помогла компании «Базис инжиниринг» упростить проектирование

Команда Softline в Казахстане помогла ТОО «Базис инжиниринг» внедрить комплекс инструментов BIM и САПР, объединенных облачной средой обработки данных. Теперь проектировщики, инженеры и подрядчики могут более оперативно выполнять любые задачи, начиная от проектирования на ранних стадиях до полноценного строительства.

Компания «Базис инжиниринг» в целях совершенствования процессов и реализации задач в области архитектурно-строительного проектирования и жилищного строительства обратилась к команде Softline для того, чтобы рассмотреть и внедрить лучшее решение, включающее САПР-инструменты. Таким решением стал продукт вендора Autodesk - Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection IC Commercial).

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