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Инжиниринговый дивизион «Росатома» перешел на отечественную систему видеосвязи TrueConf Server

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», занимающийся сооружением атомных электростанций, перешел на отечественную систему видеоконференцсвязи TrueConf Server. К системе подключено свыше 1,5 тыс. сотрудников для проведения рабочих встреч в гибридном и онлайн-режимах как на территории России, так и за рубежом — в Бангладеш, Египте и Венгрии.

Важным критерием при выборе отечественной ВКС-платформы для Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» была возможность обеспечить сотрудников безопасными инструментами коммуникации, которые позволили бы постоянно находиться на связи в асинхронном режиме при помощи корпоративных чатов, доступных как на рабочих компьютерах, так и на персональных устройствах сотрудников — в том числе, на смартфонах и планшетах на базе ОС Android и iOS. Также, учитывая рост числа проводимых конференций, для снижения нагрузки на ИТ-отдел требовалась возможность быстрого создания и модерирования конференций каждым сотрудником непосредственно с рабочего места и из переговорного зала.

В дивизионе был развернут TrueConf Server — ВКС-платформа, включающая отказоустойчивую систему видеоконференцсвязи и корпоративный мессенджер для совместной работы, с помощью которой удалось объединить более 1,5 тыс. сотрудников в единую сеть коммуникаций. Помимо этого, было внедрено программное решение TrueConf Room, предназначенное для превращения ПК в полноценный ВКС-терминал, на базе которого были оборудованы 7 переговорных залов.

Видеосвязь TrueConf используется сотрудниками компании при обсуждении рабочих вопросов в нескольких форматах. В компании проводятся плановые совещания и рабочие видеовстречи для срочного реагирования и решения безотлагательных вопросов, еще один востребованный формат — проведение вебинаров, во время которых с докладами выступают сотрудники различных департаментов и генеральный директор компании.

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Для повседневных коммуникаций по рабочим вопросам используется корпоративный мессенджер, интегрированный в клиентские приложения TrueConf. Ежедневно в дивизионе на базе TrueConf Server и TrueConf Room проводится до 20 групповых видеоконференций, в которых могут принимать участие до 60 сотрудников.

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