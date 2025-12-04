Разделы

Мерещенко Сергей


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Orion soft и «К2Тех» объявили о полной совместимости своих решений Cloudlink и «K2 Облако» 1
03.10.2023 Сергей Мерещенко: Запрос клиентов на построение частных облаков растет 1
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мерещенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 205 5
Broadcom - VMware 2488 5
Proxima 47 2
Системы документооборота 511 2
8968 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12827 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 398 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2047 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 593 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6676 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 5
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 990 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 5
OpenStack 532 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12357 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8162 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1248 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 465 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 668 2
CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями 19 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4464 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1200 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2961 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1766 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13326 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 199 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11967 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1138 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1830 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7268 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4025 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27162 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 194 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 958 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2811 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 185 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11544 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 23 5
Orion soft - Proxima DB 50 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 180 5
Huawei Cloud 66 4
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 63 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5820 3
Huawei nova - Серия смартфона 76 2
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 37 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1507 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 2
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 610 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 1
Родионова Любовь 12 2
Морарь Максим 25 2
Березин Максим 131 2
Россия - РФ - Российская федерация 156640 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 4
Список системообразующих предприятий РФ 312 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1466 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4938 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2277 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 370 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404878, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 186510.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

