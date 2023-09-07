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Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО

Orion soft сообщает о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в Реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесена реестровая запись № 8665 от 22 августа 2023 г.

Cloudlink – российское on-premise решение для управления виртуализацией zVirt, VMware, OpenStack. Cloudlink относится к классу решений CMP – Cloud Management Platform и включает в себя портал самообслуживания, биллинг и аналитику потребления ресурсов. Платформа позволяет управлять не только внутренними кластерами виртуализации, а также и внешними облачными сервисами и ресурсами. В Cloudlink есть возможности для автоматизации сервисов, предоставляемых для внутренних пользователей, что увеличивает гибкость и скорость предоставления цифровых услуг.

«Cloudlink уже активно используется в связке со zVirt, VMware и OpenStack. В ближайшем будущем появится поддержка Hyper-V и ProxMox. Платформа создана для удобства запуска виртуальных ресурсов с последующим мониторингом утилизации выделенного оборудования и управлением ИТ-мощностями. Используя Cloudlink, вы всегда будете знать какие кластеры виртуализации перегружены, а какие наоборот не утилизированы. Для этого не нужно будет подключаться к каждой платформе отдельно. Всю информацию можно увидеть на дашбордах или получив единый отчет по всем системам одновременно. Все ИТ-ресурсы можно будет логически разместить в проектах и вести более детальный учет запущенных ИТ-систем. Таким образом не возникнет проблем, связанных с тем, что та или иная виртуальная машина осталась без владельца», - сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

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Цифровизация

Программы, зарегистрированные в Реестре российского ПО, могут распространяться под 0% НДС (п.26 ст.149 НК РФ) на основании лицензионных договоров, договоров на отчуждение исключительных прав на ПО и продажу экземпляров ПО. Льгота предоставляется не только разработчикам и правообладателям, но и все участникам цепочки поставки программного обеспечения — компаниям, которые продают, устанавливают и поддерживают Cloudlink.

Cloudlink входит в экосистему Orion soft и легко интегрируется со всей продуктовой линейкой компании: zVirt безопасная среда виртуализации zVirt, платформа оркестрации контейнеризированных приложений NOVA Container Platform, СУБД Proxima DB.

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