Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft сообщил о расширении продуктового портфеля и создании отечественной экосистемы решений для построения ИТ-инфраструктуры.

Orion soft выводит на рынок линейку новых продуктов. К флагманскому решению – платформе виртуализации zVirt – добавлены Proxima DB – СУБД на основе Open Source PostgreSQL, Nova Container Platform – платформа оркестрации контейнеров на базе Kubernetes, Cloudlink – российское on-premise решение для управления виртуализацией, частными и публичными облаками.

«Orion soft до недавнего времени был монопродуктовым вендором. Мы фокусировались на совершенствовании нашей флагманской платформы, на обеспечении надежности и стабильности ее работы. Сегодня для нас стратегически важно не только поддерживать высокое качество решений, но и расширять продуктовый портфель с целью создания интегрированной экосистемы Orion soft. Выход целой линейки новых решений позволит нам комплексно закрыть большое количество инфраструктурных задач заказчиков, а также усилить позиции компании на рынке отечественного программного обеспечения», – отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Proxima DB – российская система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с расширенными функциями эксплуатации: мониторинга, администрирования, аудита. Proxima DB полностью совместима с российскими ОС и соответствует требованиям импортозамещения. СУБД лучше всего подходит для работы со смешанными нагрузками (в первую очередь OLTP): финансовые и ERP-системы, системы документооборота, производственные системы и различные кастомные системы клиента, которые совместимы с PostgreSQL. Proxima DB официально поддерживает работу с «1С».

«Спрос на отечественные СУБД за прошлый год вырос в три раза. За это время только 2% системообразующих компаний мигрировали на российские решения, остальные – находятся в процессе перехода, выбора подходящих систем и составления дорожных карт импортозамещения. При создании Proxima DB, мы ориентировались на запросы рынка и предложили продукт с возможностью кастомизации функций под задачи заказчиков. Решение запускается из коробки, а скорость развертывания составляет всего 10 минут. Архитектура продукта позволяет легко интегрироваться со сторонними сервисами, – сказала Любовь Родионова, менеджер продукта Proxima DB Orion soft.

Nova Container Platform – российская платформа контейнеризации на базе Kubernetes, которая устанавливается за 10 минут. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить время его вывода на рынок на 30%+ за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. Nova – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимыми инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление Nova осуществляется через консольную утилиту или веб-интерфейс. Платформа может быть развернута где угодно: поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal. Nova Container Platform легко интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).

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«Рынок стал более динамичным, поэтому бизнес постоянно работает над оптимизацией процессов. Если раньше компании могли десятилетиями оставаться без изменений, то сейчас полные трансформации проводят раз в 5-7 лет для того, чтобы соответствовать современным трендам. Уже известно, что к 2024 г. 80% организаций будут использовать в своей инфраструктуре микросервисы и платформы на базе Kubernetes для доставки, развертывания и масштабирования приложений. К таким продуктам относится Nova Container Platform, которая за счет своего функционала позволяет компаниям концентрироваться на самом важном – на развитии бизнеса, клиентах и разработке, не беспокоясь об инфраструктуре и информационной безопасности, – сказал Максим Морарь, менеджер продукта Nova Container Platform Orion soft.

Cloudlink – российское on-premise-решение для управления виртуализацией zVirt, VMware, OpenStack, включающее в себя портал самообслуживания, биллинг и аналитику потребления ресурсов. Cloudlink относится к классу решений CMP – Cloud Management Platform. Платформа позволяет управлять не только внутренними кластерами виртуализации, а также и внешними облачными сервисами и ресурсами. Решение предоставляет широкие возможности для автоматизации сервисов для внутренних пользователей, что значительно увеличивают гибкость и скорость предоставления цифровых услуг. Решение легко устанавливается и функционирует в собственном контуре, имеет единое управление разными гипервизорами и единый портал самообслуживания. Cloudlink предоставляет возможность добавлять новые услуги в пользовательский каталог самостоятельно при помощи конструктора сервисов, доступного из веб-интерфейса платформы. Подсистема биллинга позволяет создавать гибкие внутренние тарифы, чтобы обеспечивать прозрачность в учете запущенных виртуальных ресурсов.

«Наш продукт Cloudlink стремительно стартовал. На сегодняшний день под управлением платформы уже находятся три ЦОД, более 400 хостов, она объединяет 300+ пользователей. С помощью нашего решения есть возможность организовать собственное частное облако на базе существующей платформы виртуализации, добавить новую виртуализацию в свою инфраструктуру, а также обеспечить подключение внешних публичных облачных провайдеров. Платформа позволяет быстро внедрять продукты, оперативно предоставлять ресурсы, а также обеспечивать надежность и безопасность работы. Cloudlink сокращает time-to-market до 50%, экономит трудозатраты за счет самообслуживания до 35% и сокращает время рутинных операций до 80%», – сказал Сергей Мерещенко, менеджер продукта Cloudlink Orion soft.