«Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона

Вход в веб-версию «Сбербанк онлайн» на смартфоне стал таким же удобным, как и в приложение. Это стало возможным благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Они позволяют клиентам добавить ярлык сайта «Сбербанк онлайн» на рабочий стол и использовать его как приложение — без вкладок браузера, адресной строки, панели управления и с быстрым доступом по лицу или отпечатку пальца. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк онлайн» Сбербанка: «У PWA-приложений масса преимуществ. Их не нужно размещать в сторах, а установить можно напрямую с сайта компании. PWA позволяют загружать только нужные страницы сайта, что делает их легковесными аналогами нативных приложений. Что касается «Сбербанк онлайн», думаю, новую опцию особенно оценят владельцы iOS-устройств, ведь теперь они смогут пользоваться веб-версией как приложением, при этом для его установки не понадобится идти в офис банка. Большинство наших клиентов заходят в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона, и мы продолжаем развивать нашу систему интернет-банкинга, чтобы обеспечить каждому пользователю — неважно, iOS у него или Android, — лучший клиентский опыт».

Добавить ярлык веб-версии «Сбербанк онлайн» можно на рабочий стол телефона: достаточно зайти с мобильного устройства на сайт online.sberbank.ru и следовать подсказке в верхней части экрана. На устройствах с iOS рекомендуем устанавливать ярлык в Safari, а на Android-смартфонах — в Google Chrome.

Настроить быстрый вход можно при обычном входе в веб-версию «Сбербанк онлайн» — смартфон сам предложит такой вариант, если его поддерживает браузер.