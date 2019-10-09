В «Почте» и «Облаке» Mail.ru появилась поддержка входа по отпечатку пальца

Mail.ru Group объявила о том, что ее сервисы «Почта» и «Облако» теперь поддерживать новые способы входа в аккаунт на десктопных версиях — по отпечатку пальца и с помощью внешних устройств: USB-, Bluetooth- и NFC-ключей. Сервисы Mail.ru единственные в России и одни из первых в мире начали использовать технологию электронных ключей WebAuthn в качестве альтернативы традиционным паролям.

Вход по отпечатку пальца — самый распространенный пример использования электронного ключа. Вход с использованием биометрии удобнее, чем привычная аутентификация через пароль. Не нужно запоминать пароль и каждый раз тратить время, чтобы вспомнить его и ввести. Биометрические данные хранятся только в устройстве пользователя и никуда не отправляются. Если у пользователя несколько браузеров, то для каждого из них отпечаток пальца необходимо будет добавить отдельно.

Также для входа в «Почту» и «Облако» можно использовать внешние USB-, Bluetooth- или NFC-ключи. Такой ключ достаточно привязать к аккаунту один раз, и он будет действовать для любых браузеров и устройств, поддерживающих технологию. Сейчас внешние ключи представлены преимущественно в виде специальных устройств, однако в будущем в качестве внешнего ключа можно будет использовать телефоны на ОС Android.

Вход по электронному ключу доступен в версиях «Почты» и «Облака» для браузера, причем как в десктопе, так и на мобильных устройствах. В перспективе Mail.ru рассматривает внедрение функции в почтовое приложение для iOS и Android. Кроме того, в планах Mail.ru добавить аутентификацию по скану лица.

Включить вход по электронному ключу легко — для этого в настройках аккаунта появился специальный раздел. В нем пользователь может добавить один или несколько ключей и каждому из них присвоить уникальное имя. Вход по паролю при этом по-прежнему можно использовать как способ аутентификации.

Ранее «Почта» Mail.ru уже заявляла о появлении новых способах аутентификации — через одноразовые коды, полученные по СМС и push-уведомления. В перспективе Mail.ru планирует добавить возможность создавать аккаунты без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных аккаунтах. Использование электронных ключей станет удобной и безопасной альтернативой традиционным паролям.