Разделы

ПО Цифровизация
|

Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц

С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Рутокен MFA С Nano - USB-токены из новой линейки пользовательских устройств для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2).

Розничная упаковка представляет из себя индивидуальный прозрачный блистер-бокс с вложенным полиграфическим вкладышем. Она разработана в связи с ростом спроса конечных пользователей на аутентификаторы« Рутокен MFA С Nano» и в ответ на запрос партнеров компании «Актив» на более узнаваемую и привлекательную упаковку для розничных покупателей данного устройства. Устройства в такой упаковке могут быть штабелированы, они удобны для распространения дистрибьюторами и магазинами на маркетплейсах.

Иван Аксененко, ЦБИ: Российская ИБ-индустрия не должна больше полагаться на чужое «железо»
Безопасность

Андрей Шпаков, руководитель отдела развития многофакторной аутентификации компании «Актив»: «USB-токен «Рутокен MFA С Nano», пожалуй, первый продукт «Рутокен», максимально понятный и востребованный у розничных покупателей. Спрос на продукт обусловлен ростом киберграмотности людей, их желанием защитить свою информацию и персональные данные в цифровом пространстве».

Токены «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке в форме блистер-бокса доступны к заказу с первого июля 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

В России вновь запустят госпортал открытых данных, который не работал больше двух лет

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще