ГК «Солар» и кубинская ИБ компания Segurmática дали старт комплексному сотрудничеству

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и кубинский сервис‑провайдер и разработчик Segurmática планируют сотрудничество в сфере развития ИБ‑решений, технологий кибербезопасности и поддержки экспорта. Первым шагом к партнерству стало подписание Меморандума о взаимопонимании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Документ был подписан генеральным директором компании Segurmática Ньюркой Эдит Миланес Сардуй и генеральным директором ГК «Солар» Игорем Ляпуновым. Кубинскую делегацию также представляли Амаурис Лопес Гарсия, вице-президент президент Бизнес-группы информатики и связи (GEIC), в состав которой входит Segurmática, и Гектор Родригес Фигередо, вице-президент Научно-технологического парка Гаваны.

Меморандум определяет дорожную карту будущего сотрудничества сторон: создание рабочей группы и руководящего комитета, разработку плана мероприятий и совместных проектов. Их цель — взаимовыгодное сотрудничество, синергия от консолидации ресурсов и обмен практиками, а также в перспективе представление интересов и техническая поддержка продуктов «Солара» в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Для нас важно, что видение и миссия «Солара» совпадают с нашими, у нас общие цели и ценности. Верю, что сотрудничество будет плодотворным и даст синергетический эффект от объединения наших сильных сторон и навыков, ресурсов, опыта и знаний. Обмениваясь идеями и инновациями, мы раскроем наш созидательный потенциал, — сказала Ньюрка Эдит Миланес Сардуй, генеральный директор Segurmática. — Основными направлениями взаимодействия мы видим повышение качества продуктов и услуг Segurmática, развитие решений «Солара» для удовлетворения потребностей клиентов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также партнерство в качестве представителя «Солара» в нашем регионе».

Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар»: «Меморандум станет стартом наших отношений, которые не ограничатся разовыми проектами. Мы говорим о комплексном, планомерном взаимодействии, и следующим этапом, согласно документу, станет определение конкретных шагов, сроков и рабочих групп. Мы очень ценим экспертизу Segurmática и видим целый ряд направлений для совместной работы в интересах обеих компаний и, конечно же, наших заказчиков».

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 1000 крупнейших компаний России.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры России в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 2000 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.