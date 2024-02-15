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Глобальный ИБ-контракт: Axoft стал дистрибутором решений «Солар» в России и СНГ

Axoft подписал дистрибуторский контракт с группой компаний «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности. Сотрудничество позволит закрыть потребность рынка в продуктах разных классов решений ИБ: сетевой безопасности, защиты данных, пользователей, приложений и т.д. Партнерский канал Axoft позволит вендору масштабировать бизнес, увеличить число проектов в разных регионах России и странах СНГ. Axoft поможет «Солару» выйти на новые сегменты заказчиков, в том числе компании из среднего и малого бизнеса, расширить долю рынка крупных клиентов. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

ГК «Солар» предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 850 крупнейших компаний России. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

Флагманские продукты вендора входят в единый реестр отечественного ПО: Solar Dozor (Data Leak Prevention/DLP) — система предотвращения утечек информации, блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности, обеспечивает контроль коммуникаций, рабочего времени сотрудников; Solar appScreener — комплексное решение, сочетающее возможности статического (Static Application Security Testing/SAST), динамического анализа (Dynamic Application Security Testing/DAST), анализа состава ПО (Software composition analysis/SCA) и анализа безопасности цепочки поставок (Supply Chain Security/SCS). Продукт обеспечивает полноценный контроль безопасности приложений на всех этапах разработки и легко встраивается в цикл DevSecOps; Solar InRights (Identity Management/IDM) — платформа для централизованного управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации любого масштаба и сложности; Solar NGFW (Next Generation Firewall) — межсетевой экран нового поколения, обеспечивает комплексную защиту корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО, а также управление доступом к веб‑ресурсам.

«Группа компаний «Солар» — стратегический вендор в нашем ИБ-портфеле. Axoft станет одним из основных драйверов производителя при выходе в канал. Наши партнеры получат доступ к новым комплексным ИБ-решениям, которые будут эффективно защищать разные сегменты сети, пользователей, критически важную информацию в компаниях-заказчиках. «Солар» готов вкладывать ресурсы в развитие рынка и решений. Продуктовый портфель производителя продолжит расти, что даст нашим партнерам дополнительный импульс в реализации крупных ИБ-проектов. Axoft, со своей стороны, предоставит лучшие технологические практики и сервисы, сейловую, маркетинговую, аналитическую и техническую поддержку — для эффективного развития бизнеса производителя через партнерскую сеть», — сказал Вячеслав Бархатов, генеральный директор Axoft Global.

«Партнерство с Axoft открывает для нас целый ряд возможностей, — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар». — В первую очередь, конечно, это расширение присутствия и большая близость к заказчикам по всей России и за рубежом, увеличение количества проектов на международном рынке и повышение уровня конкуренции. Но кроме того, новое партнерство — это новые ресурсы, приток квалифицированных специалистов, которые обеспечат качественное внедрение, пилотирование и техническую поддержку наших продуктов для возросшего числа заказчиков».

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Axoft предоставит партнерам и их заказчикам доступ к накопленной многолетней ИБ-экспертизе вендора, широкому портфелю решений, новым продуктам и технологиям. В ближайших планах компании — стать центром компетенций по решениям «Солар»: развитие технической экспертизы по направлению, обучение, сертификация инженеров, менеджеров по продажам, пресейл-специалистов по всем продуктам вендора, организация демонстрационного шоурума. Дистрибутор сможет закрыть все потребности партнеров и их заказчиков для успешной реализации проектов по продуктам «Солар»: от выявления первичного спроса, пресейл-поддержки, реализации пилотных проектов до внедрения решений.

Сотрудничество позволит компаниям объединить маркетинговые ресурсы, расширить спектр маркетинговых инструментов для активной популяризации решений производителя в партнерском канале.

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