Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» стал участником национального стандарта по защите персональных данных

«Ростелеком» присоединился к отраслевому стандарту защиты данных — единому своду требований и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

Отраслевой стандарт разработан «Ассоциацией больших данных» (АБД) совместно с ведущими российскими ИТ-компаниями и устанавливает принципы хранения, обработки и защиты персональных данных, а также критерии оценки зрелости систем информационной безопасности у операторов, которые работают с такими данными. К нему уже присоединились компании «Авито», «Вымпелком», «Т-Банк», «Яндекс» и HeadHunter.

Игорь Ляпунов, заместитель президента, председателя правления «Ростелекома», генеральный директор ГК «Солар»: «Присоединение нашей компании к отраслевому стандарту защиты данных — это важный шаг для противодействия одной из ключевых угроз цифровой эпохи — утечкам информации. Исследования показывают, что население страны становится все более обеспокоенным своей цифровой защищенностью. В этих условиях кибербезопасность становится не просто техническим инструментом защиты, а ключевым условием доверия со стороны клиентов и партнеров. Мы уверены, что соблюдение стандарта поможет снизить риски и создаст надёжный фундамент для защиты чувствительной информации пользователей, с которой мы работаем ежедневно».

Анна Серебряникова, президент «Ассоциации больших данных»: «Готовность лидеров рынка, таких как “Ростелеком”, не просто соответствовать требованиям, а постоянно повышать уровень защиты данных — показатель зрелого и ответственного отношения к доверию пользователей. Присоединение компании к отраслевому стандарту и прохождение добровольного аудита — важный сигнал для всей индустрии: безопасность и конфиденциальность — это не опция, а стратегический приоритет. Мы рассчитываем, что этот пример станет стимулом для других участников рынка последовать этому пути».

В соответствии со стандартом «Ростелеком» должен пройти независимый аудит. Его проведет экспертная группа специалистов из компаний и организаций, обладающих лицензиями на деятельность в сфере технической защиты конфиденциальной информации. Эксперты оценят систему защиты по ряду критериев, включая организационную модель и управление защитой данных, политику информационной безопасности, а также планы действий в ответ на угрозы. Дополнительно будет проведен анализ процессов выявления уязвимостей, реагирования на внештатные ситуации и подготовки сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае

В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА

В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153