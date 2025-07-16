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Башарина Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|Swordfish Security: двум из трех программистов нужно поступать «в первый класс» по безопасной разработке 2
Башарина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Adata Swordfish SSD 21 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1031 1
|Linux OS 10371 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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