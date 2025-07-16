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Башарина Екатерина


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Swordfish Security: двум из трех программистов нужно поступать «в первый класс» по безопасной разработке 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Башарина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 22 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 558 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6547 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2063 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 72 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 224 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3304 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
Adata Swordfish SSD 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178896.
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