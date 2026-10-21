ГК Swordfish Security привлекла инвестиции для развития направлений защиты ИИ-систем и безопасной разработки ПО

ГК Swordfish Security, российский интегратор и вендор в области безопасной разработки ПО и защиты ИИ для корпоративных заказчиков, объявляет о привлечении инвестиций от Фонда Pre-IPO 2 под управлением АО «ВИМ Инвестиции». Финансовым консультантом Swordfish Security в сделке выступил Advance Capital, юридическим советником — Alumni Partners. Об этом CNews сообщили представители Advance Capital.

Группа компаний предлагает своим клиентам экспертный консалтинг, включая собственный фреймворк оценки зрелости безопасности ИИ-систем Swordfish SAIMM, а также экосистему продуктов DevSecOps и AI Security, разработчиком которых выступает компания AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security).

Усложнение корпоративной ИТ-инфраструктуры и рост требований к защищенности программного обеспечения меняют сам подход организаций к созданию цифровых продуктов. Безопасность встраивается на самых ранних этапах жизненного цикла разработки ПО (принцип «shift-left»). Устранить уязвимость на этапе написания кода проще и дешевле, чем после запуска продукта в эксплуатацию. Такие вложения могут многократно окупаться за счет предотвращения потенциальных потерь и снижения киберрисков, поэтому крупный бизнес активно внедряет практики и инструменты разработки безопасного ПО (РБПО), формируя устойчивый спрос на продукты и услуги этого рынка.

Наиболее динамичное направление – AI Security: группа обеспечивает безопасность ИИ-систем корпоративных клиентов. По итогам 2025 г. выручка группы увеличилась на 52%, до 2,1 млрд руб., в том числе благодаря растущему спросу на защиту ИИ.

«Сегодня рынку необходимо единое платформенное решение, которое позволит контролировать растущие поверхности атак на ИТ-системы, снижать риски массового внедрения ИИ и комплексно на них реагировать. Главный драйвер развития группы – опережающий спрос на решения в области AI Security. Сделка с «ВИМ Инвестиции» открывает нам дополнительные возможности для ускорения продуктовой разработки. Для наших клиентов это означает более короткий путь от запроса до релизов. Так, новая функциональность в продуктах AppSec Solutions будет появляться быстрее, а клиенты получат новые сценарии защиты своей инфраструктуры разработки и ИИ-систем», – сказал Юрий Сергеев, генеральный директор AppSec Solutions.

«Мы рассматриваем кибербезопасность как одно из наиболее перспективных направлений российского технологического сектора. Наш фокус – специализированные сегменты, в которых отраслевая экспертиза и опыт реализации сложных проектов формируют устойчивые конкурентные преимущества. ГК Swordfish Security занимает прочные позиции на рынке РБПО и защиты ИИ благодаря сильной инженерной команде и линейке уникальных продуктов, включенных в реестр Минцифры. Мы видим в этих направлениях значительный потенциал роста. Уверен, что наш опыт инвестиций в технологические компании будет полезен в реализации стратегии масштабирования бизнеса», – сказал Магомед Асхабов, управляющий Фондом Pre-IPO 2 «ВИМ Инвестиции».

«Интерес инвесторов к процессу показывает, что кибербезопасность становится все более заметным направлением для частного капитала. Мы работаем с ГК Swordfish Security с 2023 г. и видим, как компания существенно масштабировала бизнес и стала абсолютным лидером на российском рынке DevSecOps. Эта сделка – крупнейшая инвестиция частного капитала в российскую операционную компанию в сфере кибербезопасности за последние 15 лет. В ходе работы мы выстроили процесс с участием профильных инвесторов и вместе с основателями сформировали инвестиционный тезис, который учитывал как текущие позиции группы, так и потенциал быстрорастущих направлений AI Security и безопасной разработки. Вхождение ВИМ Инвестиции в капитал даст ГК Swordfish Security дополнительные ресурсы для следующего этапа масштабирования», – сказал Артур Шубаев, партнер Advance Capital.

«Стратегия развития нашего бизнеса не меняется. Мы ищем и разрабатываем решения там, где спрос появится завтра, выбирая «голубой» океан и предлагая инновационные решения для рынка кибербезопасности. Так, в 2024 г. мы начали исследования в области безопасности искусственного интеллекта – еще до массового развертывания продуктов на его основе в корпоративном контуре российских компаний», – сказал генеральный директор ГК Swordfish Security Александр Пинаев.

«Подготовка к сделке началась задолго до начала переговоров с инвестором. Вместе с командой ГК Swordfish Security мы провели комплексный юридический аудит всей группы, оптимизировали корпоративную структуру и выверили права на интеллектуальную собственность – ключевой актив технологической компании. Для сферы кибербезопасности это показательный пример того, что прозрачная структура бизнеса и активов напрямую влияет на эффективность сделки и инвестиционную привлекательность бизнеса. Такой подход позволил сторонам оперативно пройти стадию due diligence и при нашей дальнейшей поддержке сосредоточиться на согласовании сложной транзакционной документации», – сказал Антон Панченков, партнер Alumni Partners.