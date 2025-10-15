Разделы

Swordfish Security представила AI Security фреймворк для российского рынка

Swordfish Security разработала собственный AI Security фреймворк, который включает возможные риски и дорожную карту безопасной разработки в области ИИ. Это первая система рекомендаций, которая опирается на международные карты угроз и стандарты разработки с применением ИИ, но ориентированная на российский рынок. В новом фреймворке учли отечественную регуляторику и особенности рынка. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security.

25% крупнейших финансовых компаний уже столкнулись с инцидентами с участием ИИ – такие результаты показало исследование, которое «Ассоциация Финтех» провела совместно с Swordfish Security. Это важный сигнал для бизнеса, который уже вошел в новую цифровую эпоху, но пока это не осознал до конца.

«ПО, ускоряемое искусственным интеллектом и изначально построенное на базе искусственного интеллекта, усиливает фундаментальную сложность, привнесенную новыми уровнями автоматизации. Мы стоим на пороге новой эпохи, где доверие становится новой валютой цифрового мира, И от того, как мы войдем в эту эпоху, что мы будем создавать, зависит будущее не только технологий, но и общества. И задача инженеров уже не просто защищать инновации, а защищать доверие», — сказал управляющий партнер Swordfish Security Юрий Сергеев.

«По риск-скорингу мы находимся даже не в «красной», а в «бордовой» зоне. ИИ-технологии сегодня везде, даже если они не нужны, практически в любой бизнес их пытаются вставить, и это несет в себе феноменальные риски. Бизнес даже не понимает, что несет в себе подключение какого-нибудь чат-бота на сайт, который смотрит одним «глазом» интернет, другим в вашу базу данных, и предоставляет практически неограниченные возможности для знающего человека, чтобы получить какую-то внутреннюю информацию», — сказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин.

