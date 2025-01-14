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ГК Swordfish Security вошла в топ-50 крупнейших ИБ-компаний России по версии CNews

Группа компаний Swordfish Security заняла 50 строчку в рейтинге поставщиков решений для кибербезопасности, составленном изданием CNews. За год компания поднялась на 17 строчек, нарастив выручку на 137%.

Издание CNews составило рейтинг российских поставщиков решений для кибербезопасности с учетом выручки компаний в 2023 году. Авторы рейтинга отмечают рост рынка ИБ-решений, который связан с необходимостью замещения зарубежного софта на фоне санкций. Кибербезопасность является одним из самых быстрорастущих рынков среди ИТ. Так по оценке ЦСР, объем российского рынка безопасной разработки по итогам 2022 г. составил около 8,25 млрд руб., а в 2023 г. достиг 9,84-12,32 млрд руб. Аналитики прогнозируют стабильный рост сегмента в до 17,75 млрд руб. в 2027 г.

В рейтинг поставщиков решений для кибербезопасности вошло 100 ИТ-компаний. За основу расчетов взяли показатели годовой выручки от решений в области DevSecOps. ГК Swordfish Security в 2023 г. поднялась на 17 строчек с 67 на 50 место, увеличив за год выручку более чем вдвое с 452 млн до 1,074 млрд руб. за год.

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Безопасность

Среди клиентов ГК Swordfish Security – компании России, для которых компания реализует проекты по разработке и реализации стратегии DevSecOps, содействует в организации корпоративных центров компетенций безопасной разработки и осуществляет поставку и внедрение как собственных, так и партнерских решений в рамках создания и модернизации процессов управления жизненным циклом разработки защищенного ПО.

«Рынок DevSecOps в России начал обретать собственные черты на фоне ухода зарубежных вендоров. Мы видим высокую востребованность бизнесом продуктов всех типов - как классических инструментов для статического и динамического анализа, для анализа защищенности контейнерных сред, контроля безопасности компонентов с открытым исходным кодом, оркестрации и корреляции уязвимостей, анализа защищенности мобильных приложений, так и более продвинутых технологий, в частности в области управления безопасностью цифровых цепочек поставок, а также анализа защищенности больших языковых моделей в контексте общей безопасности генеративного ИИ», - отметил Юрий Сергеев, основатель ГК Swordfish Security.

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