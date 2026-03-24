ГК Swordfish Security нарастила объем выручки на 52% в 2025 на фоне роста интереса к защите ИИ

Совокупная выручка группы компаний Swordfish Security в 2025 превысила 2,1 млрд руб. (в 2024 выручка составляла 1,4 млрд руб.) по результатам подведения итогов прошедшего года. Существенный рост бизнеса связывают с успешным запуском линейки продуктов для защиты искусственного интеллекта.

Львиная доля выручки от поставок ПО приходится на финтех сектор и государственные структуры (700 и 300 млн руб.). Самым успешным проектом 2025 стал инструмент AppSec.GenAI. В 2025 AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) выпустила на рынок первый зарегистрированный в реестре российского ПО инструмент для оценки безопасности ИИ-систем.

«Сегодня основной запрос рынка в том, чтобы не просто разработать решения для поиска уязвимостей, а создать единое платформенное решение, которое позволит контролировать разрастающийся список рисков, связанных с массовым внедрением ИИ в бизнес, и реагировать на них комплексно. То есть пройти путь, который классический DevSecOps преодолел лет за 10 необходимо «пробежать» сегодня за год. Искусственный интеллект придал ускорение и изменил условия для обеих сторон – и атакующей и защищающей, – сказал Юрий Сергеев, основатель ГК Swordfish Security.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

В 2026 AppSec Solutions намерены выпустить ИИ-файрволл. Компания разрабатывает прокси-шлюз, устанавливающий барьер безопасности между пользовательскими приложениями и ИИ-моделями. Сервис позволит обнаруживать попытки манипуляций моделями в реальном времени и пресекать действия злоумышленников, а также – маскировать чувствительные данные.

ГК Swordfish Security в помощь российскому бизнесу разработали общедоступный фреймворк безопасности ИИ, объединяющий мировой опыт и ориентированный при этом на реалии российского законодательства. Во фреймворке Swordfish: SAIMM собрали основные направления для анализа ИИ, включая ИИ-агентов, критерии оценки рисков и план по их преодолению. Это своего рода чек-лист для самопроверки компаний, внедряющих искусственный интеллект, и ориентированных оценить уровень зрелости и построить дорожную карту его развития.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/