Swordfish Security выступит партнером двух магистратур по информационной безопасности

Российские эксперты в области безопасной разработки с 1 сентября 2025 г. участвуют в подготовке специалистов в онлайн-магистратурах образовательной платформы «Нетология», реализуемых совместно с НИУ ВШЭ и Уральским федеральным университетом. Об этом CNews сообщили представители ГК Swordfish Security.

Swordfish Security предоставит места для практики студентам онлайн-магистратуры «Современные технологии безопасных систем» УрФУ и «Нетологии», а эксперты компании будут преподавать на онлайн-программе «Кибербезопасность» НИУ ВШЭ и «Нетологии». В рамках преподавания опытные специалисты будут вести обучение по дисциплине «Разработка защищенных программных систем». Занятия будут построены на реальных кейсах, с которыми на практике сталкивались AppSec-команды (группы специалистов, занимающихся безопасностью приложений). По окончании обучения Swordfish Security предоставит успешным студентам возможность пройти стажировку в компании.

«Для нас это не просто социальный проект, а прежде всего, возможность решить кадровую проблему рынка. Информационная безопасность – один и самых востребованных профилей в ИТ-отрасли, где, по нашим подсчетам, не хватает миллиона специалистов. В сфере информационной безопасности эта цифра измеряется сотнями тысяч, но дефицит даже острее и будет расти, а компетенции, которыми должен обладать специалист по информационной безопасности, выбравший направление DevSecOps, постоянно обновляются», — сказал руководитель Swordfish Academy Павел Анников.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

На онлайн-магистратурах готовят специалистов нескольких профилей. В онлайн-магистратуре «Нетологии» c НИУ ВШЭ обучают DevSecOps-инженеров, экспертов по кибербезопасности, специалистов по информационной безопасности и по тестированию на проникновение, на программе с УрФУ — аналитиков SOC и специалистов по безопасной разработке.

«Взаимодействие с индустриальными партнерами, такими как Swordfish Security, обеспечивает актуальность и практическую направленность образовательной программы — студенты получают кейсы из реальной практики и актуальные инструменты из индустрии. Кроме того, партнерство открывает возможности для прохождения стажировок, что значительно повышает качество подготовки и востребованность выпускников магистратуры на рынке труда», — сказала руководитель отдела запуска и развития направления «Высшее образование» «Нетологии» Оксана Озерная.

