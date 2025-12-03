Российская платформа для безопасной работы с кодом AppSec Code и система управления секретами StarVault объявили о технологической совместимости

Российская платформа для совместной работы с кодом AppSec.Code от вендора AppSec Solutions и система управления секретами StarVault разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили полную совместимость. В связке отечественные продукты позволят разработчикам использовать разные репозитории без потери функциональности и с высокими стандартами защищенности, подключая модули управления секретами. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Работа с решениями AppSec Code и Orion soft подойдет компаниям с большими командами разработки. Возможность совместного использования StarVault со средой безопасной разработки AppSec.Code поможет компаниям автоматизировать и стандартизировать безопасную разработку.

StarVault — это комплексное Enterprise-решение для безопасного управления секретами и доступом к ним, обеспечивающее централизованное хранение и защиту конфиденциальной информации в организации. Продукт стал первым в России полноценным аналогом иностранного хранилища секретов HashiCorp Vault. В StarVault также доступна функциональность Namespaces, которая позволяет создавать изолированные среды для разных команд или проектов в рамках одного кластера. Таким образом, решение обеспечивает безопасное управление секретами в условиях большого количества команд специалистов с разными зонами ответственности.

AppSec.Code, по оценке экспертов, является отечественной заменой GitLab Enterprise. Это полноценная среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности благодаря интеграции с ASPM-платформой AppSec.Hub. Решение позволяет полностью заместить продукты компании GitLab, заявившей об уходе с российского рынка в 2022 г.

AppSec.Code предоставляет привычный набор Git-функций: контроль версий кода и совместная работа над ним, единое хранилище, соответствующее всем требованиям регуляторов, а также механизмы ролей и прав управления доступом к коду. В 2025 г. разработчики дополнили решение функцией анализа качества кода. ПО анализирует метрики, определяя наличие уязвимостей и потенциальные проблемы. Обновление позволяет не только хранить большой объем кода на платформе, но и проводить регулярный анализ уязвимостей.

«Совместимость продуктов отечественных вендоров — важный шаг для российского рынка DevSecOps. Возможность переходить на российские инструменты, не теряя скорости и качества, помогает разработчикам выпускать новые конкурентоспособные продукты, обеспечивая необходимый технологический суверенитет», — сказал старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

«Организация безопасной разработки в компаниях с большим штатом собственных ИТ-специалистов — необходимый для крупного бизнеса и при этом комплексный процесс. Готовые платформенные решения упрощают его и помогают удовлетворить запросы регуляторов — StarVault, например, закрывает все требования ГОСТ Р 56939-2024 по безопасной разработке в рамках управления секретами. Эти факторы делают платформенные решения все более востребованными, а их совместимость становится важным условием внедрения», — сказал Алишер Камалов, лидер продукта StarVault Orion soft.