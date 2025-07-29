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Камалов Алишер
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Совместимость Multifactor и StarVault обеспечит повышенный уровень защищенности ИТ-инфраструктуры 1
Камалов Алишер и организации, системы, технологии, персоны:
|Orion soft - Орион софт - 165 1
|Multifactor - Мультифактор 57 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2213 1
|Башкатов Роман 15 1
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