В системе управления секретами StarVault появилась возможность безопасно разделять кластер между множеством команд

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил обновление системы хранения секретов StarVault 1.3. Она приобрела значимую для рынка Enterprise-функциональность поддержки Namespaces, или «Пространства имен». Она важна для заказчиков, в контуре которых одновременно работают разные команды и ИТ-решения: компаний с крупными инфраструктурами, собственным штатом ИТ- и ИБ-специалистов, собственной разработкой и других. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Новая функция позволяет создавать изолированные среды для различных команд, проектов или приложений в рамках одного кластера. Благодаря этому можно организовать четкое и безопасное распределение зон ответственности и доступов: секреты, политики и другие объекты, с которыми работает одна команда, не видны другим специалистам.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Наличие функциональности Namespaces делает StarVault мультитенантной системой, которая позволяет использовать решение в Enterprise-компаниях и легко масштабировать его под нужды растущей инфраструктуры, добавляя команды и проекты без необходимости создавать отдельный кластер под каждого нового пользователя.

«Система StarVault версии 1.3 стала полноценным Enterprise-решением, которое обеспечивает защищенность конфиденциальных данных и контроль доступа к секретам в масштабной ИТ-инфраструктуре. Мы развиваем решение как полноценный аналог HashiCorp Vault, который подойдет как для импортозамещения, так и для построения PKI-инфраструктуры “с нуля”», — сказал Алишер Камалов, лидер продукта StarVault Orion soft.

