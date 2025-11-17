CNewsMarket выпустил рейтинг российских DevOps-платформ, позволяющих автоматизировать весь жизненный цикл разработки программного обеспечения (ПО). В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие процесс непрерывной интеграции разработки, автоматического тестирования, контроля качества и автоматизированного развертывания ПО.

CNewsMarket публикует первый в России обзор платформ, автоматизирующих совместную работу разработчиков и тестировщиков программного обеспечения. Процесс создания и внедрения ПО включает множество этапов от подготовки исходного кода до тестирования конечного продукта в боевой среде. Зачастую это растянутый во времени проект, над которым параллельно трудятся несколько геораспределенных команд. Для правильной организации процесса разработки необходим комплекс инструментов, обеспечивающих мониторинг и администрирование рабочего процесса.

Исходный код, а также скрипты, приложения, библиотеки, конфигурационные файлы, сценарии развертывания и тестирования могут храниться как в облаке, так и в закрытом контуре предприятия, но универсальные devops-платформы должны обеспечивать единую среду для создания программных продуктов. Заметная часть небольших российских команд продолжает использовать западные сервисы (GitHub, GitLab и др.), но для enterprise-сегмента, ограниченного требованиями законодательства о хранении данных (в т.ч. исходного кода) на территории РФ, необходимо опираться на отечественные платформы.

Аналитики CNewsMarket провели сравнение 8 российских DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки. Рейтинг учитывает не только возможности сервиса по взаимодействию проектных команд и инструментарий для управления процессом разработки, но также и соблюдение регламентов информационной безопасности, интеграции с различными программными средами. Дополнительно оценивается качество технической поддержки и обучения пользователей.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг DevOps-платформ с полным циклом автоматизации. Структура баллов Подробнее: Обзор «DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025» Функциональность Администрирование и интеграции Безопасность Сертификация и поддержка 610 340 135 140 595 315 120 95 580 300 120 50 550 280 60 50 525 220 60 80 555 245 30 40 150 200 30 125 170 95 60 40

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Управление коммитами

Управление изменениями в исходном коде

Управление CI/CD-конвейерами

Управление окружениями

Управление развертыванием

Реестр пакетов и контейнеров

2. Администрирование и интеграции:

Возможности интеграции в ИТ-инфраструктуру

Поддержка нескольких технологических моделей поставки продукта (On-premise / SaaS

Возможность развертывания дистрибутива продукта в Kubernetes кластере

Поддержка программных интерфейсов (API)

Возможность инсталляции дистрибутива в облачных сервисах

Использование в архитектуре системы обмена сообщений для гибкой интеграции с компонентами ИТ-инфраструктуры

Интеграция с мессенджерами, менеджерами задач, витринами приложений, облачными решениями

Интеграция сторонних инструментов. Jenkins

Интеграция сторонних инструментов. Gitleaks.

Сборка проектов Jmix

Администрирование сервиса

Статистика по проекту

3. Безопасность:

Подключение сканеров безопасности. Статическое тестирование безопасности приложений (SAST)

Подключение сканеров безопасности. Динамическое тестирование безопасности приложений (DAST)

Подключение сканеров безопасности. Композиционный программный анализ (SCA)

Обработка уязвимостей

Соответствие требованиям информационной безопасности

Включен в единый реестр российского программного обеспечения

Поддержка работы на базе сертифицированной операционной системы с уровень доверия 1 по ФСТЭК

Поддержка работы с сертифицированными системами централизованного управления доменом по ФСТЭК

Поддержка работы с СУБД, сертифицированными по ФСТЭК

4. Сертификация и поддержка:

Сертификация специалистов по продукту

Документация на русском языке по базовой функциональности исходного продукта

Поддержка клиентов в режиме 24/7

Канал в социальных сетях или форум с возможностью задать вопрос разработчикам

Обучение по курсам клиентов

Обучение по курсам на базе собственного учебного центра

Открытые материалы по базовой функциональности исходного продукта

Публичные курсы на популярных площадках по базовой функциональности исходного продукта

Количество инженеров в штате, ответственных за техподдержку продукта

Топ-5 DevOps-платформ с полным циклом автоматизации 2025 Место Компания Платформа Итоговый балл 1 Группа Астра GitFlic 1225 2 Диасофт Digital Q.DevOps 1125 3 AppSec Solutions AppSec.Code 1050 4 3Logic Group Gitlife Enterprise 940 5 СберТех GitVerse 885 Источник: CNewsMarket, 2025 Перейти к полной таблице

Лидером рейтинга российских DevOps-платформ с полным циклом автоматизации стало решение GitFlic разработчика «Группа Астра». Первая в России платформа (разработка началась более 5 лет назад) располагает полным комплектом инструментов для хранения кода, совместной работы в импортонезависимом репозитории. Функционал для хранения и кода позволяет создавать и управлять проектами на любом этапе разработки, а инструментарий CI/CD полностью совместим с GitLab. Отдельно следует отметить наличие дорожной карты развития продукта, размещенной в открытом доступе.

Второе место у экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от Диасофт. Платформа полностью ориентирована на полную автоматизацию, включая создание и исполнения unit тестов, а также автоматической генерации всех микросервисов и API. К числу дополнительных преимуществ следует отнести прозрачное управление командами, единые механизмы интеграции и работы с данными.

Третье место у российской git-платформа для разработчиков AppSec.Code. Решение позиционируется разработчиком как полноценная замена GitLab. Платформа обладает мощными функциями кибербезопасности: интеграция с российскими ИБ-сканерами для анализа защищенности исходного кода, библиотек с открытым исходным кодом, облачных контейнеров, поставляется в формате Docker-образа и работает в закрытом контуре локально без доступа в интернет с полным контролем безопасности.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Управление развертыванием Развертывание в кластере Kubernetes

Поддержка работы агента для Kubernetes 2. Администрирование сервиса Настройка ограничений для пользователя

Настройка ограничений по проекту

Настройка ограничений для компании

Интеграция LDAP

Синхронизация LDAP-групп

Аутентификация SAML SSO

Аутентификация OIDC SSO

Расширенная настройка ролей (RBAC)

Поддержка вложенности в рамках структуры: Компания-Команда-Подгруппа-Проект

Настройка уведомлений

Расширенные настройки регистрации и авторизации

Резервное копирование и восстановление 3. Общие требования по безопасности Подключение сканеров безопасности. Статическое тестирование безопасности приложений (SAST)

Подключение сканеров безопасности. Динамическое тестирование безопасности приложений (DAST)

Подключение сканеров безопасности. Композиционный программный анализ (SCA)

Обработка уязвимостей

Управление политиками безопасности 4. Соответствие требованиям информационной безопасности Включен в единый реестр российского программного обеспечения

Поддержка работы на базе сертифицированной операционной системы с уровень доверия 1 по ФСТЭК

Поддержка работы с сертифицированными системами централизованного управления доменом по ФСТЭК

Поддержка работы с СУБД, сертифицированными по ФСТЭК 5. Сертификация и поддержка Сертификация специалистов по продукту

Документация на русском языке по базовой функциональности исходного продукта

Поддержка клиентов в режиме 24/7 6. Обучение Обучение по курсам клиентов

Обучение по курсам на базе собственного учебного центра

Открытые материалы по базовой функциональности исходного продукта

Публичные курсы на популярных площадках по базовой функциональности исходного продукта 15 баллов за каждый вариант 1. Функциональность Управление проектами (базовые git-операции)

Расширенные настройки миграции GitLab-проектов

Поддержка работы с токенами

Зеркалирование проектов

Поддержка работы с файлами из UI

Поддержка продвинутых подсказок при редактировании файлов (UI)

Поддержка git LFS

Поддержка настроек назначения владельцев кода (Code owners)

Управление Push-операциями (Push rules)

Использование GPG ключей

Поддержка работы с монорепозиториями

Поддержка работы с тегами

Поддержка работы с git-ветками

Настройка правил защиты веток

Поддержка работы с задачами (issues)

Поддержка комментариев и дискуссий по задаче/запросу на слияние

Поддержка работа с ярлыками (labels)

Горячие клавиши (UI)

Статистика по проекту

Расширенный поиск по объектам сервиса

Поиск по коду проекта

Поддержка работы с WIKI-проектом (документация)

Поддержка работы с вебхуками

Аудит событий (Audit events)

Расширенные параметры проектирования CI/CD-конвейера (.yaml)

Использование предопределенных переменных в CI/CD-конвейере

Поддержка работы с релизами

Поддержка пользовательских скриптов (встроенный инструмент автоматизации)

Поддержка работы git-hooks 2. Управление коммитами Сравнение коммитов

Поддержка Cherry pick изменений

Поддержка Rebase изменений

Возможность отмены коммита (UI) 3. Управление изменениями в исходном коде Управление запросами на слияния

Поддержка настроек правил одобрения запросов на слияния

Автослияния запросов на слияния

Опциональное включение автослияния в защищенных ветках

Решение конфликта в запросе на слияние

Подсветка изменений в запросах на слияние (diffs)

Методы слияния. Создание коммита слияния (merge commit)

Методы слияния. Создание коммита слияния с частично-линейной историей (semi-linear history)

Методы слияния. Слияние fast-forward 4. УправлениеCI/CD-конвейерами Агрегация данных по результату работы конвейера по запросу на слияние

Поддержка запуска конвейера по при создании запроса на слияние (Merge Request Pipeline)

Поддержка запуска конвейера по результату слияния (Merge Result Pipeline)

Поддержка поезда (цепочки) слияния (Merge trains)

Планировщик конвейеров

Управление агентами (Runners)

Управление задачами (Jobs)

Поддержка интеграции Unit-тестов

Аутентификация и чтение секретов в Vault

Поддержка работы пользовательских скриптов для интеграции с внешними CI/CD-конвейерами 5. Управление окружениями Поддержка работы статических/динамических окружений

Поддержка работы защищенных окружений 6. Реестр пакетов иконтейнеров Поддержка локальных типов репозиториев пакетов и контейнеров

Поддержка удаленных типов репозиториев пакетов и контейнеров

Поддержка виртуальных типов репозиториев пакетов и контейнеров

Проксирование Docker образов из внешних источников 7. Возможности интеграции в ИТ-инфраструктуру Поддержка нескольких технологических моделей поставки продукта (On-premise / SaaS)

Возможность развертывания дистрибутива продукта в Kubernetes кластере

Поддержка программных интерфейсов (API)

Возможность инсталляции дистрибутива в облачных сервисах

Использование в архитектуре системы обмена сообщений для гибкой интеграции с компонентами ИТ-инфраструктуры 8. Интеграции Интеграция с месседжерами

Интеграция с менеджерами задач

Интеграция с витринами приложений

Интеграция с облачными решениями

Интеграция сторонних инструментов. Jenkins

Интеграция сторонних инструментов. Gitleaks.

Сборка проектов Jmix 9. Статистика по проекту Статистика по коммитам-результатов слияния веток

Статистика форков проекта

Статистика по добавлению проекта в избранное

Статистика по подпискам на проект 10. Сертификация и поддержка Поддержка клиентов в режиме 8/5

Канал в социальных сетях или форум с возможностью задать вопрос разработчикам 10 баллов за каждый вариант Количество инженеров в штате, ответственных за техподдержку продукта До 10 человек = 10 баллов Более 10 человек = 15 баллов

