CNewsMarket выпустил рейтинг российских DevOps-платформ, позволяющих автоматизировать весь жизненный цикл разработки программного обеспечения (ПО). В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие процесс непрерывной интеграции разработки, автоматического тестирования, контроля качества и автоматизированного развертывания ПО.
CNewsMarket публикует первый в России обзор платформ, автоматизирующих совместную работу разработчиков и тестировщиков программного обеспечения. Процесс создания и внедрения ПО включает множество этапов от подготовки исходного кода до тестирования конечного продукта в боевой среде. Зачастую это растянутый во времени проект, над которым параллельно трудятся несколько геораспределенных команд. Для правильной организации процесса разработки необходим комплекс инструментов, обеспечивающих мониторинг и администрирование рабочего процесса.
Исходный код, а также скрипты, приложения, библиотеки, конфигурационные файлы, сценарии развертывания и тестирования могут храниться как в облаке, так и в закрытом контуре предприятия, но универсальные devops-платформы должны обеспечивать единую среду для создания программных продуктов. Заметная часть небольших российских команд продолжает использовать западные сервисы (GitHub, GitLab и др.), но для enterprise-сегмента, ограниченного требованиями законодательства о хранении данных (в т.ч. исходного кода) на территории РФ, необходимо опираться на отечественные платформы.
Аналитики CNewsMarket провели сравнение 8 российских DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки. Рейтинг учитывает не только возможности сервиса по взаимодействию проектных команд и инструментарий для управления процессом разработки, но также и соблюдение регламентов информационной безопасности, интеграции с различными программными средами. Дополнительно оценивается качество технической поддержки и обучения пользователей.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Подробнее: обзор «DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025»
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Управление коммитами
- Управление изменениями в исходном коде
- Управление CI/CD-конвейерами
- Управление окружениями
- Управление развертыванием
- Реестр пакетов и контейнеров
2. Администрирование и интеграции:
- Возможности интеграции в ИТ-инфраструктуру
- Поддержка нескольких технологических моделей поставки продукта (On-premise / SaaS)
- Возможность развертывания дистрибутива продукта в Kubernetes кластере
- Поддержка программных интерфейсов (API)
- Возможность инсталляции дистрибутива в облачных сервисах
- Использование в архитектуре системы обмена сообщений для гибкой интеграции с компонентами ИТ-инфраструктуры
- Интеграция с мессенджерами, менеджерами задач, витринами приложений, облачными решениями
- Интеграция сторонних инструментов. Jenkins
- Интеграция сторонних инструментов. Gitleaks.
- Сборка проектов Jmix
- Администрирование сервиса
- Статистика по проекту
3. Безопасность:
- Подключение сканеров безопасности. Статическое тестирование безопасности приложений (SAST)
- Подключение сканеров безопасности. Динамическое тестирование безопасности приложений (DAST)
- Подключение сканеров безопасности. Композиционный программный анализ (SCA)
- Обработка уязвимостей
- Соответствие требованиям информационной безопасности
- Включен в единый реестр российского программного обеспечения
- Поддержка работы на базе сертифицированной операционной системы с уровень доверия 1 по ФСТЭК
- Поддержка работы с сертифицированными системами централизованного управления доменом по ФСТЭК
- Поддержка работы с СУБД, сертифицированными по ФСТЭК
4. Сертификация и поддержка:
- Сертификация специалистов по продукту
- Документация на русском языке по базовой функциональности исходного продукта
- Поддержка клиентов в режиме 24/7
- Канал в социальных сетях или форум с возможностью задать вопрос разработчикам
- Обучение по курсам клиентов
- Обучение по курсам на базе собственного учебного центра
- Открытые материалы по базовой функциональности исходного продукта
- Публичные курсы на популярных площадках по базовой функциональности исходного продукта
- Количество инженеров в штате, ответственных за техподдержку продукта
Лидером рейтинга российских DevOps-платформ с полным циклом автоматизации стало решение GitFlic разработчика «Группа Астра». Первая в России платформа (разработка началась более 5 лет назад) располагает полным комплектом инструментов для хранения кода, совместной работы в импортонезависимом репозитории. Функционал для хранения и кода позволяет создавать и управлять проектами на любом этапе разработки, а инструментарий CI/CD полностью совместим с GitLab. Отдельно следует отметить наличие дорожной карты развития продукта, размещенной в открытом доступе.
Второе место у экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от Диасофт. Платформа полностью ориентирована на полную автоматизацию, включая создание и исполнения unit тестов, а также автоматической генерации всех микросервисов и API. К числу дополнительных преимуществ следует отнести прозрачное управление командами, единые механизмы интеграции и работы с данными.
Третье место у российской git-платформа для разработчиков AppSec.Code. Решение позиционируется разработчиком как полноценная замена GitLab. Платформа обладает мощными функциями кибербезопасности: интеграция с российскими ИБ-сканерами для анализа защищенности исходного кода, библиотек с открытым исходным кодом, облачных контейнеров, поставляется в формате Docker-образа и работает в закрытом контуре локально без доступа в интернет с полным контролем безопасности.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Перейти к обзору «DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025»
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «DevOps»в теме письма.