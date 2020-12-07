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Исследование: 34% госзаказчиков испытывают трудности при выборе подходящих отечественных ИТ-решений

ИТ в госсекторе

ИТ-разработчик Astra Linux и глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft провели опрос госзказчиков и попросили их назвать проблемы, которые тормозят процесс импортозамещения в их ИТ-инфраструктуре. 34% респондентов считают «отсутствие подходящих решений» одной из причин, тормозящих импортозамещение в ИТ.

В опросе приняли участие 266 специалистов, отвечающих за организацию ИТ-инфраструктуры, в том числе за исполнение требований по переходу на отечественное ПО. Пользователям задавали вопрос: «Назовите проблемы, которые на ваш взгляд, тормозят процесс импортозамещения в вашей ИТ-инфраструктуре?».

20% респондентов отметили нежелание пользователей переходить на новое ИТ-решение и/или менять привычки. На втором месте по популярности ответов (34%) – отсутствие подходящих решений, которые бы отвечали всем требованиям заказчиков. Чаще всего пользователи указывали на сложности с внедрением отечественных решений (40%), в том числе несовместимость с текущими продуктами, необходимость переобучать персонал.

Реже всего в качестве причин, тормозящих импортозамещение, респонденты указывали нехватку бюджетов на переход на отечественное ПО (17%) и слабый контроль со стороны государства (лишь 11%).

Тем не менее, большинство (82%) опрошенных уверено, что импортозамещение – «это всерьез и надолго». Лишь 10% участников опроса полагают, что «политика в отношении импортозамещения может поменяться».

«Результаты опроса наглядно отражают актуальную ситуацию. Основные проблемы, тормозящие процесс импортозамещения, – это трудности при выборе подходящих ИТ-решений и сложности с внедрением отечественных продуктов в ИТ-системы, которые десятилетиями строились на иностранных разработках. Законодательные инициативы Минцифры подтверждают: курс на импортозамещение – долгосрочный тренд российского ИТ-рынка. Мы прогнозируем в данном сегменте активный рост и со своей стороны продолжаем развивать наши услуги по данному направлению. В частности, в Axoft работает онлайн-cервис «Импортозамещение» по подбору ПО, который помогает быстро найти альтернативного вендора в широком спектре представленных отечественных производителей», – сказал Владислав Фефелов, директор департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.

«Второй год подряд мы с компанией Axoft проводим мини-исследование по актуальным вопросам импортозамещения. И в очередной раз люди, отвечающие на местах за перевод своих инфраструктур на отечественные ИТ-решения, сталкиваются с «отсутствием подходящих решений». И это действительно серьезный барьер. Поэтому мы со своей стороны активно развиваем экосистему совместимых программных и аппаратных решений с нашими операционными системами. Сегодня все ведущие ИТ-компании понимают, что разработка отечественного программно-аппаратного стека, отвечающего реальным потребностям заказчиков, – действительно ключевая задача участников рынка», – отметил директор по маркетингу ГК Astra Linux Александр Гутин.



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