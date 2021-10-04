Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft

«Корус консалтинг» и Axoft, глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, заключили соглашение о партнерстве. Теперь собственная разработка ИТ-компании, система управления корпоративным контентом «Спутник ЕСМ», будет представлена в продуктовой линейке Axoft. Сотрудничество предоставит российским компаниям из сегмента крупного и среднего бизнеса доступ к современному решению для работы со всеми видами документов, полностью соответствующему требованиям импортозамещения.

«Спутник ЕСМ» позволяет работать со всем корпоративным контентом компании в единой системе: автоматизировать внешний юридически значимый, организационно-распорядительный, кадровый и внутренний документооборот, упорядочить переписку и взаимодействие с корпоративными документами, систематизировать процессы подготовки и исполнения поручений. Ранее целевой аудиторией платформы были преимущественно компании из госсектора. С активным развитием и расширением функциональности продукт укрепляет свои позиции на рынке сегмента enterprise и среднего бизнеса – в компаниях с большим количеством сотрудников. Партнерам Axoft и их заказчикам будет предоставляться сервисная поддержка.

Платформа «Спутник ЕСМ» создана на основе лучших практик мировых ECM-решений, отличается устойчивостью к нагрузкам и гибкостью: есть возможность быстрого изменения ядра системы по запросу заказчика, встроенных в «коробку» форм и процессов, а более 90% модификаций осуществляется визуальным конструктором. Все это позволяет настраивать и поддерживать систему силами сотрудников без специализированной технической квалификации.

Партнерство с ГК «Корус консалтинг» позволит Axoft расширить технологическую практику «Импортозамещение» и дополнить спектр предложений мощным российским решением для управления корпоративным электронным контентом, которое входит в реестр отечественного ПО.

«Мы рады сотрудничеству с Axoft – компания владеет обширной профильной экспертизой, благодаря которой сможет качественно донести преимущества и функциональность платформы «Спутник ECM» до целевой аудитории. Мы уверены, что сотрудничество будет способствовать развитию нашего бизнеса, а также сделает платформу доступнее и популярнее на российском рынке, благодаря доступу к новой аудитории», – отметил Павел Перов, руководитель направления «Спутник ЕСМ» ГК «Корус консалтинг».

«Еще одно перспективное решение дополнило нашу технологическую практику «Импортозамещение», а это значит, что у наших партнеров и их заказчиков расширится выбор при реализации проектов для управления корпоративным контентом. Axoft сосредоточится на продвижении «Спутник ECM» на российском рынке и увеличении объемов продаж. В наших совместных планах – расширение партнерской сети по направлению, оказание партнерам и их заказчикам сервисной поддержки», – сказал Владислав Фефелов, директор департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.