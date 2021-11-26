Партнерам Axoft станут доступны облачные технологии МТС

МТС сообщила о начале сотрудничества облачного провайдера CloudMTS и Axoft, глобального эксперта в области дистрибуции информационных технологий и сервисов. Около 4 тыс. партнеров Axoft в России – cистемные интеграторы, разработчики, компании ИТ-аутсорсинга и консалтинга – получат возможность реализовывать комплексные ИТ-проекты на основе облачных технологий МТС и получать дополнительный доход.

Партнеры Axoft будут продавать облачные сервисы CloudMTS от своего имени. Например, инфраструктурные услуги, виртуальные рабочие столы, объектное хранилище, решения на основе GPU-ускорителей, аттестованное облако для работы с персональными данными и государственными информационными системами.

Старт продаж облачных сервисов не требует инвестиций со стороны бизнес-партнеров Axoft. Провайдер CloudMTS и Axoft будут предоставлять партнерам техническую, продуктовую и маркетинговую поддержку, а также формировать выделенные команды ИТ-специалистов и аккаунт-менеджеров для реализации сложных проектов. Бизнес-партнеры Axoft смогут бесплатно тестировать собственные решения и проекты клиентов на базе виртуальной инфраструктуры CloudMTS сроком до месяца.

«Сотрудничество с Axoft позволит нам расширить партнерскую сеть и привлечь новых клиентов облачных сервисов МТС. Мы готовы делиться с партнерами экспертизой по облакам и вместе реализовывать сложные ИТ-проекты. Уверена, что работая с партнерами и дистрибьюторами по модели win-win, мы укрепим свои позиции и ускорим цифровизацию российского бизнеса. Для этого у нас есть все – команда профессионалов, выгодные условия партнерских программ, развитая инфраструктура по всей стране», — отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

«Развитие практики облачных решений – одна из основных наших стратегических целей. Партнёрство Axoft и CloudMTS с курсом на реализацию комплексных ИТ-проектов и расширение экспертизы партнеров позволит обеим компаниям усилить свои рыночные позиции. Провайдер CloudMTS активно делится с партнерами опытом и отраслевыми знаниями по индустриям ритейла, финансов, ИТ-разработки. Это позволяет партнёрам Axoft по-новому взглянуть на реализацию облачных проектов для каждой конкретной сферы и глубже прорабатывать клиентские кейсы», — сказал директор департамента продуктовой экспертизы компании Axoft Владислав Фефелов.