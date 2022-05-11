CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ

МТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS и его партнер – компания «Дексмобайл», разработчик мобильных приложений и веб-решений – начали принимать заявки на создание для российского бизнеса облачных ИТ-продуктов: автоматизированных систем управления курьерами или такси, маркетплейсов, интернет-магазинов, корпоративных социальных сетей, мобильных приложений для пользовательских сервисов.

В результате клиенты, не обладающие собственным штатом ИТ-специалистов, могут с нуля и в короткие сроки заказать создание ИТ-решений под ключ с учетом особенностей бизнеса в банковской сфере, логистике, ритейле, медицине и других областях. Благодаря использованию облачных сервисов минимизируются затраты на их создание и сопровождение. Услуга запущена в рамках партнерской программы CloudMTS и «Дексмобайл».

На старте проекта бизнес-заказчик получает выделенную команду ИТ-специалистов «Дексмобайл», которая выполняет все задачи, связанные с разработкой сайтов и мобильных приложений заказчика: подготовку технического задания, разработку дизайна, создание макета, непосредственную разработку ресурсов, поддержку мобильных и веб-приложений. Команда включает в себя бизнес-аналитиков, фронтенд- и бэкенд-разработчиков, UX/UI-дизайнеров, QA-специалистов и других экспертов, которые обладают многолетним профильным опытом и работают с актуальным стеком технологий React, React Native и Net Core (C#).

Системы клиента разворачиваются в облаке CloudMTS, что позволит существенно сэкономить на создании и сопровождении сервиса, который будет доступен из любой точки мира. Облачная среда МТС гарантирует высокую скорость обработки и безопасность данных, надежность и отказоустойчивость систем, автоматическое обновление и аварийное восстановление в случае сбоя. Облачные решения легко масштабируются под требования клиента как в меньшую, так и в большую сторону.

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«Сегодня скорость реакции бизнеса на запросы клиентов стала фактором, определяющим жизнеспособность компаний. Конъюнктура рынка меняется стремительно, появляются и исчезают целые ниши бизнеса. Для развития требуется быстрый запуск и недорогая поддержка удобных сервисов, которыми смогут пользоваться все – и сотрудники компании без специфических узкопрофильных ИТ-знаний, и конечные пользователи сервисов. Партнерство CloudMTS и «Дексмобайл» позволяет нашим клиентам запускать такие сервисы оперативно с минимальными затратами на обслуживание», – отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

«Для разработки сайта или мобильного приложения требуется не один десяток ИТ-профессионалов. В последнее время российский рынок ИТ-специалистов находится в некоторой турбулентности, из-за чего на паузу встают многие ИТ-проекты. Мы делаем проекты под ключ, обеспечиваем полный цикл разработки, в том числе с использованием блокчейн-технологий: от определения бизнес-задач сайта и приложения до тестирования, публикации приложения в магазин с последующей поддержкой. Заказчик получает гарантированный результат вне зависимости от внешних обстоятельств», – отметил директор по развитию «Дексмобайл» Александр Логвиненко.