Selectel запускает Foundation Models Catalog — сервис для быстрого внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, расширяет портфель решений для ИИ-проектов и выводит на рынок Foundation Models Catalog (FMC) — инструмент для развертывания и управления ИИ-моделями на базе облачной инфраструктуры Selectel. Новое решение упрощает внедрение искусственного интеллекта в корпоративные процессы: компании могут использовать LLM (большие языковые модели), системы генерации речи и другие ИИ-инструменты без сложной разработки кода и настройки ИT-инфраструктуры для работы с ними, что снижает барьеры для внедрения новых технологий и ускоряет реализацию ИИ-инициатив. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

На старте в FMC представлены популярные решения от OpenAI, Alibaba (Qwen), DeepSeek и Mistral AI. Пользователи могут выбирать разные параметры и уровни квантизации моделей, чтобы гибко управлять потреблением вычислительных ресурсов и контролировать расходы на их использование. Компании могут применять эти решения для автоматизации процессов и поддержки ключевых бизнес-функций: создавать корпоративных ИИ-агентов, ускорять разработку кода, генерировать тексты и контент, автоматизировать продажи и поддержку клиентов с помощью чат-ботов, а также строить решения на основе RAG, где модель использует доступную информацию из внутренних документов для точных и релевантных ответов.

В каталоге FMC для каждой модели доступен выбор проверенных конфигураций инфраструктуры, что исключает ошибки совместимости и гарантирует стабильную работу решения. Благодаря этому компании могут запускать ИИ-модели без глубокой экспертизы в области ML, так как решения сразу готовы к использованию. Подключение осуществляется через личный кабинет: достаточно выбрать модель, настроить параметры и получить выделенный endpoint с собственным доменом и доступом в интернет. Это обеспечивает клиенту прямой доступ к модели без дополнительных настроек инфраструктуры и упрощает интеграцию с корпоративными ИT-системами.

Foundation Models Catalog работает на масштабируемой и безопасной облачной инфраструктуре Selectel, предоставляющей широкий выбор GPU для быстрого запуска и высокой производительности ИИ-моделей. Оплата производится только за фактически использованные вычислительные мощности, без привязки к числу запросов или токенов.

«Чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне стремительного развития AI, компаниям нужны решения для быстрого внедрения новых технологий в бизнес-процессы. Ранее мы представили Inference-платформу для ускоренного запуска ML-моделей. Foundation Models Catalog стал логичным следующим шагом в развитии портфеля решений Selectel для корпоративного AI. Теперь пользователи могут запускать LLM из каталога и настраивать их под конкретные задачи. Этот инструмент особенно актуален для организаций, которым важно внедрять AI быстро, безопасно и без лишних затрат», — сказал Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel.

На первом этапе доступ к FMC предоставляется корпоративным клиентам по запросу, в дальнейшем сервис станет доступен для всех пользователей. В ближайших планах компании — развитие функциональности Foundation Models Catalog, включая поддержку пользовательских моделей (Custom Inference), создание интерактивной среды для тестирования и выбора оптимальных моделей (Playground), запуск платформы для ИИ-агентов (AI Factory), а также внедрение новых тарифных планов для пользователей.