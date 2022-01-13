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RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF

Проект RFC на протокол безопасности сетевого уровня IPlir, разработанный компанией «ИнфоТеКС», размещен на сайте IETF. В настоящий момент проект находится в стадии обсуждения и утверждения профессиональным сообществом. Авторами RFC выступила группа экспертов «ИнфоТеКС».

Протокол безопасности сетевого уровня — протокол IPlir (IP layer interconnection robust) — обеспечивает конфиденциальность и имитостойкость данных при их передаче в сетях связи с помощью стека протоколов TCP/IP с использованием различных криптографических механизмов.

Протокол IPlir может применяться для создания виртуальных частных сетей (VPN) всех известных видов: как между отдельными узлами, так и с подключением любой комбинации локальных сетей. IPlir позволяет реализовывать различные режимы инкапсуляции трафика, функционирует без установления соединения на каналах произвольного качества, обеспечивает минимальную избыточность IP-пакетов, совместим с IP-протоколом версий v4 и v6 и подходит для применения в СКЗИ различных классов.

Протокол IPlir является результатом многолетней работы специалистов компании «ИнфоТеКС». Он стандартизован в виде рекомендаций по стандартизации Р1323565.1.034-2020 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Протокол безопасности сетевого уровня» согласно Приказу №1325-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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«Мы начали разрабатывать собственный протокол для VPN-сетей IPlir более 20 лет назад. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что он вобрал в себя лучшие современные подходы к сетевой криптографической защите информации. IPlir опробован на практике и усовершенствован в соответствии с самыми высокими требованиями и стандартами. Мы намерены продолжать работу над его развитием, и публикация проекта RFC в этом нам должна помочь», –– сказал заместитель генерального директора по науке и инновациям Алексей Уривский.

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