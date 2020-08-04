Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников

23-летнего сотрудника ФСИН отправят в колонию общего режима на 5,5 лет за передачу заключенным мобильных телефонов и SIM-карт. Он помогал преступникам на протяжении восьми месяцев, за что получил, в общей сложности, 240 тыс. руб.

Из тюремщиков в заключенные

Донской городской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По решению суда бывший тюремщик отправится в колонию общего режима за то, что за деньги передавал заключенным SIM-карты и мобильные телефоны.

Бывший сотрудник ФСИН, имя которого не раскрывается, в период с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. приобретал на деньги отбывающих наказание преступников мобильные средства связи и SIM-карты к ним. Количество карт и гаджетов, полученных от него преступниками, а также число его клиентов, на момент публикации материала известно не было.

Как пишет Российское агентство правовой и судебной информации, незаконная деятельность, длившаяся восемь месяцев, принесла экс-тюремщику 240 тыс. руб.

Зачем заключенным мобильные телефоны

Отбывающие наказание преступники могут использовать мобильные телефоны для организации подпольных колл-центров с целью обмана граждан и кражи денег с их банковских счетов. Для этого они могут, к примеру, представиться сотрудниками банка и сообщить о подозрительной деятельности со счетом, после чего попросить сообщить нужную им информацию (например, CVC-номер карты или одноразовый код подтверждения операции) якобы для предотвращения возможной кражи денег. В итоге они используют полученные сведения для перевода средств на нужные им счета.

23-летний осужденный мог участвовать в формировании одного из многочисленных подпольных тюремных колл-центров

Один из таких колл-центров был выявлен в СИЗО «Матросская тишина» в середине июля 2020 г. Во время обыска в камерах некоторых заключенных было сотрудники СИЗО обнаружили несколько десятков телефонов, сотни SIM-карт, а также беспроводные наушники, микрофоны и роутеры, которые они использовали для выхода в интернет.

Обвинение по трем статьям

23-летний бывший сотрудник ФСИН по решению Донского городского суда был признан виновным в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки. Его обвинили в нарушении ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В качестве наказания за свои преступления бывший тюремщик проведет в заключении 5,5 лет. Помимо этого, в течение пяти лет он будет лишен возможности занимать любые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, имеющие отношение к осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

На момент публикации материала приговор в силу не вступил. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Номер дела

По состоянию на 4 августа 2020 г. Генпрокуратура России не раскрывала информацию о личности осужденного. Тем не менее, редакция CNews обнаружила в картотеке Донского городского суда дело с номером 1-122/2020 (уникальный идентификатор – 71RS0007-01-2020-000996-73), совпадающее по дате рассмотрения и по статьям.

Согласно картотеке, дело поступило в суд 2 июля 2020 г., на его рассмотрение была назначена судья Екатерина Останина.

В деле упоминался лишь один человек – Рогатин Максим Сергеевич. Он обвинялся в десяти случаях нарушения ст. 290 ч. 3, 12 случаях нарушения ст. 286 ч. 1 и двух случаях нарушения ст. 291.2 ч. 1.

Предусмотренные законом варианты наказания

Экс-тюремщик мог избежать тюремного заключения и получить в качестве наказания штраф. Так, нарушение ч. 1 ст. 286 УК РФ наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Также за это нарушение ему могли присудить принудительные работы на срок до четырех лет, арест на срок от четырех до шести месяцев или лишение свободы до четырех лет.

Нарушившему ч. 3 ст. 290 УК РФ, согласно действующему законодательству, присуждают штраф в размере от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Другой вариант наказания: лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Наконец, обвиненный в нарушении ч. 1 ст. 291.2 УК РФ наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Дурной пример заразителен?

В мае 2020 г. Донской городской суд вынес решение по аналогичному делу. Как пишет РАПСИ, он приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего сотрудника исправительного учреждения, который тоже приобретал для осужденного SIM-карты и мобильные телефоны в обмен, получая за это денежное вознаграждение. «Сотрудничество» экс-тюремщика с заключенным продолжалось с июля 2019 г. по ноябрь 2019 г.

Экс-сотрудник ФСИН был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Помимо тюремного заключения, он на четыре года лишился права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.