Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь

Российский Верховный суд встал на сторону врача, потребовавшего удалить с сайта «ПроДокторов» информацию о его деятельности и комментарии его пациентов. Это первый подобный случай в российской судебной практике.

Первый случай в России

Верховный суд России (ВС) впервые в российской судебной практике признал негативные отзывы, написанные пользователями в интернете о том или ином специалисте, нарушением его права на частную жизнь. Его решение касается дела воронежского специалиста УЗИ-диагностики Областного консультативно-диагностического центра (ВОККДЦ) Татьяны Гладышевой против сайта-отзовика «ПроДокторов», на котором публиковались комментарии ее пациентов.

Татьяна Гладышева, пишет ресурс РАПСИ, обратилась в суд с жалобой на ООО «МедРейтинг» (владелец ресурса «ПроДокторов») не о защите деловой репутации, а о незаконном распространении ее персональных данных, и ВС встал на ее сторону, посчитав, что отзывы в интернете о профессиональной деятельности определенных специалистов действительно могут нарушать их частную жизнь.

Данные из открытых источников

Сайт «ПроДокторов» зарегистрирован Роскомнадзором как средство массовой информации (СМИ). Администраторы ресурса, пишет издание «Сноб», утверждают, что вся публикуемая на нем информация проходит модерацию, и что информация о врачах копируется с официальных сайтов клиник, в которых они работают.

Из-за решения Верховного суда каждый врач сможет потребовать от «ПроДокторов» удалить их данные

Согласно российскому законодательству, государственные и частные клиники должны размещать информацию о своих работниках в свободном доступе. Тем не менее, по словам руководителя проекта «ПроДокторов» Сергея Федосова, владельцы ресурса регулярно сталкиваются с жалобами врачей. «Мы уже не первый раз отстаиваем мнение пациентов о врачах, практика в судебных делах у нас достаточно большая. Если этот иск будет удовлетворен, то, как нам кажется, пациенты столкнутся с проблемой: важную информацию о враче смогут попросту скрыть, такую как стаж, квалификация, в конце концов, элементарные данные о местах работы. Дополнительно появится возможность массово удалять отзывы или оставлять только положительные. Нет критики — нет проблем, получается. А это уже нарушит право пациентов на выбор доктора», – сказал Федосов.

Суть дела

По словам Татьяны Гладышевой, в мае 2018 г. она узнала об использовании ее персональных данных сайтом «ПроДокторов» и потребовала от его администратора удалить ее профиль, содержащий не только персональную информацию, но и отзывы пользователей.

Получив отказ, в июле 2018 г. она обратилась в Центральный районный суд Воронежа с требованием к «МедРейтингу» прекратить использование ее персональных данных и взыскать с компании 150 тыс. руб. в качестве компенсации за отказ в удалении сведений о ней. Рассмотрев все материалы дела 2-2794/2018, 28 ноября 2018 г. суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований Татьяны Гладышевой.

Профиль Татьяны Гладышевой на «ПроДокторов» был доступен на момент публикации материала

Повторно получив отказ, доктор подала апелляцию в Воронежский областной суд, но 12 февраля 2019 г. он постановил оставить решение районного сада без изменений, поскольку не были установлены факты распространения ответчиком сведений о частной жизни врача и нарушения прав истицы со стороны администрации сайта.

В дальнейшем Гладышева обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд России, которая 12 сентября 2019 г. была передана для рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам ВС. Вердикт в пользу врача был вынесен 12 ноября 2019 г.

Причины решения в пользу истицы

В обосновании своего вердикта ВС привел ряд решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в рассмотрении схожих ситуаций. В частности, упоминались решения по делам «Смирновы против Российской Федерации» и «Нимитц против Германии».

«Тот факт, что сведения о частной жизни и персональные данные получены из открытых источников, само по себе не лишает гражданина права на защиту частной жизни и защиту персональных данных», – отмечено в решении ВС со ссылкой на постановление Большой палаты ЕСПЧ от 27 июня 2017 г. по делу «Компании «Сатакуннан Марккинаперсси Ой» и «Сатамедиа Ой» против Финляндии».

Помимо этого, было упомянуто и российское законодательство: так, право на частную жизнь гарантируется ч. 1 ст. 23 Конституции России, а право на свободу получения и распространения информации – ч, 4 и 5 ст. 29. В постановлении ВС России есть выдержка и из Гражданского кодекса России: первый абзац п 1. ст. 152 устанавливает, что без согласия гражданина не допускаются сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности, сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Возможные последствия

Администратор сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов уверен, что вердикт ВС России может повлечь за собой повсеместное удаление негативных отзывов о врачах из-за жалобы любого человека лишь по причине наличия в открытом доступе персональных данных. По мнению Федосова, в будущем подобная практика может коснуться не только других сайтов с отзывами о работе специалистов в различных областях но и в других СМИ.