Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung

Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака Center Stage, поскольку схожий по звучанию и написанию бренд закреплен за Samsung. Apple далеко не в первый раз оказывается в подобной ситуации – ранее ей было отказано в регистрации знака iPad.

Apple осталась без товарного знака

Компания Apple получила отказ в регистрации товарного знака Center Stage в России, пишет агентство РАПСИ. Решение об отказе принял российский регулятор – Роспатент.

Причиной отказа в регистрации стало сходство знака Center Stage с другим товарным знаком, принадлежащим компании Samsung, с которой Apple годами с переменным успехом судилась на почве нарушений различных патентов.

Речь о товарном знаке Samsung CenterStage. Несмотря на то, что компании называют почти одинаковыми именами совершенно разные явления, Роспатент вынес решение об отказе Apple.

Суть спора

Apple планировала зарегистрировать в России товарный знак Center Stage в категории товаров 9 класса по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В нынешней редакции МКТУ в этот класс входит, в том числе, загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в видеоконференциях и видеозвонках.

Как показала практика, Apple еще может добиться пересмотра решения в свою пользу. Но она рискует потратить на это несколько лет

Технология Apple, которую она нарекла названием Center Stage, имеет прямое отношение к видеозвонкам и онлайн-конференциям. Это функция фронтальной камеры в новейших устройствах Apple, благодаря которой пользователь всегда остается в центре кадра.

Технология Center Stage основана на алгоритмах машинного обучения. Ее премьера состоялась в апреле 2021 г., и первым устройством с ней на борту стал планшет iPad Pro.

Товарный знак южно-корейского вендора, уже внесенный в базу Роспатента, называется Samsung CenterStage. К технологиям работы фронтальной камеры в гаджетах он отношения не имеет. Название CenterStage носят интерактивные шоу-румы Samsung.

Доводы Apple

Согласно заключению экспертов Роспатента, товарный знак Center Stage «до степени смешения» схож с Samsung CenterStage. Все доводы Apple, стремящейся доказать свою правоту, действия не возымели.

Apple пыталась убедить Роспатент в том, что между товарными знаками есть различия как минимум по фонетическому признаку сходства. Также компания указала на визуальные различия.

В частности, в заявлении Apple говорилось, что оба названия звучат совершенно по-разному – «Центр стейдж» в случае Apple и “Самсунг центр стейдж» в случае Samsung. В данном случае Apple пыталась убедить регулятора, количество используемых в названиях гласных и согласных букв, а также число слогов явно не совпадают.

По информации РАПСИ, Apple также пыталась давить на то, что товары 9 класса МКТУ, «в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории России знаку корпорации, не являются однородными товарам этого класса противопоставленного товарного знака».

Последним доводом Apple было то, что официальное написание обоих товарных знаков выполнено разными шрифтами. Это, по мнению компании, создает визуальные различия между ними.

Убедить не удалось

Роспатент парировал абсолютно все доводы Apple, начав с визуальных различий. Специалисты ведомства отметили, что написание элементов товарного знака Samsung и CenterStage производится с использованием стандартных шрифтов при помощи строчных и заглавных латинских букв. Оба элемента разделены пробелом и не согласуются между собой, являясь полностью независимыми словесными элементами, вследствие чего анализ их сходств и различий с другими товарными знаками должен проводиться по отдельности.

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В Роспатенте отметили также, что элемент CenterStage в случае товарного знака корейского вендора является значимым, поскольку, во-первых, выполнен крупным шрифтом, во-вторых, «занимает существенную часть данного противопоставления». В финале регулятор отметил, что защита товарного знака Samsung CenterStage предоставляется и для товаров 9 класса МКТУ.

Не первый случай

Apple уже сталкивалась с невозможностью регистрации своих товарных знаков на территории России. Как сообщал CNews, самый известный случай произошел в ноябре 2012 г., когда ей отказали в регистрации бренда iPad. Такое название носит известная серия планшетных компьютеров Apple.

На тот момент отказ поступил из Палаты по патентным спорам. Притом это был отрицательный вердикт не просто на запрос Apple. а на ее протест в ответ на отказ Роспатента зарегистрировать в России товарный знак iPad.

Таким образом, это была уже вторая по счету попытка Apple защитить свой бренд, завершившаяся неудачей. История началась в 2010 г., когда Apple подала в Роспатент первую заявку на регистрацию товарного знака iPad в 9 класссе товаров МКТУ.

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Отказ в регистрации последовал через два года. Заявка была отклонена 26 апреля 2012 г., причем причиной отказа было названо отсутствие существенных значимых отличий во внешнем виде планшетника Apple от аналогичных устройств, производимых конкурентами.

Апелляцию Apple подала незамедлительно. В ней говорилось, что «объемный товарный знак в той или иной мере всегда представляет собой некий товар», и обладает формой, «которая позволяет его отличать от однородных товаров других производителей». Однако в ноябре 2012 г. жалоба была отклонена.

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила среди причин отказа, что единственное предоставленное Apple схематическое изображение устройства имеет традиционную форму для современных электронных коммуникационных устройств, изготавливаемых различными производителями. Незначительные различия в размерах устройств (а также в размерах экрана, расположении функциональных кнопок и разъемов) несущественны и не свидетельствуют о дополнительной различительной способности устройства.

В 2019 г. Apple оказалась в схожей ситуации. Роспатент отказал ей в регистрации товарного знака для технологии дополненной реальности (AR) в России.

Регулятор отметил, что в России уже зарегистрированы товарные знаки, изображения которых схожи с тем, что предлагает Apple. Два таких знака принадлежат АО «Управляющая компания "Аэропорты Регионов"», третий – компании Layar B.V. из Нидерландов, четвертый – компании «Интернет для жизни». Весь квартет относится к категории товаров «программное обеспечение, используемое в разработке других программных приложений; программное обеспечение для разработки приложений».

Споры с Samsung и Xiaomi

Samsung и Apple регулярно спорят из-за патентов. Например, в мае 2018 г. завершилась семилетняя тяжба южнокорейской компании с американской Apple. Последней была присуждения компенсация в размере $533 млн. Изначально предметом разбирательства стали закругленные края корпуса и ободок вокруг передней панели некоторых смартфонов Samsung, в частности, «яблочные» сочли Samsung Galaxy S чрезмерно похожим визуальным дизайном на первый iPhone.

В декабре 2020 г. Apple попыталась атаковать Xiaomi и отобрать у нее бренд Mi Pad в России. Apple пожаловалась в российскую Палату по патентным спорам, утверждая, что что товарный знак Mi Pad созвучен с ее многочисленными знаками, в том числе с iPad. В отличие от ситуации с Samsung CenterStage, регулятор вынес вердикт в пользу Apple.