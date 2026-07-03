Индексная книга (каталог) CNews*
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Одинцова Евгения
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
|Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж 1
|03.10.2025
|Директор по маркетингу MANGO OFFICE вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Одинцова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10863 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1600 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
|Альфа-Банк 1965 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.