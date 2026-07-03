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Индексная книга (каталог) CNews*
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Одинцова Евгения

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж 1
03.10.2025 Директор по маркетингу MANGO OFFICE вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Одинцова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10863 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1600 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
Альфа-Банк 1965 1
Ассоциация менеджеров 105 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1296 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22755 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8529 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5223 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
Дорожок Олег 4 1
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Гиязов Алексей 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164746 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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