Пользователи не спешат менять смартфоны ради eSIM: Xiaomi остается лидером среди устройств без поддержки технологии

Несмотря на рост числа смартфонов со встроенной поддержкой eSIM, пользователи предпочитают не менять устройства ради этой функции, а добавлять ее к уже имеющимся моделям. По данным аналитики российской компании Unisimka, второй год подряд больше всего модулей для поддержки eSIM устанавливают владельцы смартфонов Xiaomi. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Такая динамика отражает более широкий тренд: жизненный цикл Android-смартфонов продолжает расти. Даже по мере распространения устройств со встроенной eSIM спрос на решения, позволяющие добавить эту технологию в существующие смартфоны, остается стабильным.

По обезличенным данным пользователей, которые активировали модуль Unisimka, на смартфоны Xiaomi приходится 31% всех установок. В прошлом году показатель составлял 33%, однако бренд сохраняет уверенное лидерство.

На втором месте находится Samsung — 19% установок (годом ранее около 18%). Третью позицию занимает HUAWEI с долей 10%. В прошлом году бренд находился на четвертом месте (8,7%), однако теперь поднялся в рейтинге. Realme переместился на четвертую строчку — 9% установок.

В число популярных производителей смартфонов, владельцы которых устанавливают модуль Unisimka, также вошли vivo и OnePlus (по 5%), Honor и Tecno (по 4%), а также Infinix, Oppo и Google (по 2%).

Среди конкретных моделей смартфонов, на которые чаще всего устанавливают модуль для поддержки eSIM, выделяются несколько устройств линейки Poco от Xiaomi, а также модели Samsung Galaxy A, смартфоны realme и некоторые устройства Huawei и Vivo. В основном это модели среднего ценового сегмента, которые активно используются в течение нескольких лет.

Аналитика также показывает, на каких версиях Android работают смартфоны пользователей, устанавливающих модуль. Самой распространенной системой стал Android 15 — 22% установок, за ним следуют версия 14 с долей 20%. Версии 12 и 13 занимают по 15%. При этом новейший Android 16 установлен лишь на 12% устройств, тогда как старые версии Android 9–11 суммарно составляют около 16% — фактически каждый шестой смартфон. По сравнению с прошлым годом распределение заметно выровнялось: если ранее почти половина пользователей работала на Android 14 (46%), то теперь аудитория рассредоточена между несколькими поколениями ОС.

«Мы наблюдаем парадокс: смартфонов со встроенной поддержкой eSIM становится все больше, однако спрос на решения для уже используемых устройств не снижается. Жизненный цикл Android-смартфонов растет, а новые технологии все чаще появляются в них не через покупку нового устройства, а через расширение возможностей существующего», — отметила основатель компании Unisimka Анна Кашницкая.

