Старое лучше нового. Россияне массово бойкотируют новые смартфоны и покупают подержанные

Россияне в последние годы стали заметно дольше пользоваться своими смартфонами. У подавляющего большинства они служат больше года, а свыше половины населения страны совершенно не возражает против покупки подержанного мобильника. Все это существенно увеличивает срок службы устройств на фоне роста цен на новые устройства.

Старый смартфон карман не оттягивает

Жители России стали дольше пользоваться своими смартфонами и реже менять их. Как сообщили CNews представители компании Unisimka, подавляющее большинство россиян не готовы покупать новый мобильник раз в год, как того хотят производители. К примеру, Apple ежегодно показывает новые iPhone, свои презентации каждый год проводят Samsung, Xiaomi и другие вендоры.

Россияне стали замечать, что в новых мобильниках не так уж много по-настоящему новых функций по сравнению с предыдущими поколениями. Результат – 74% жителей страны пользуются своим телефоном больше года.

43% опрошенных заявили, что их полностью устраивает тот мобильник, которым они пользуются в настоящее время. 25% не готовы покупать новое устройство ради пары новых функций. 24% респондентов считают разумнее продолжать пользоваться нынешним устройством, пока он соответствует потребностям. 5% утверждают, что просто не гонятся за новинками, 3%, по их утверждению, считают бессмысленным переплату за новые модели.

Смартфоны-долгожители

Россияне в подавляющем своем большинстве не бегут в магазин за только что вышедшей моделью, которые производители штампуют с завидной регулярностью. Больше года одним и тем же смартфоном пользуются свыше 74% участников опроса, у 37% мобильник служит от одного до двух лет.

charlesdeluvio / Unsplash iPhone 10-летней давности при аккуратном использовании вполне может тягаться с современными по базовым параметрам

Есть и те, кто используют один и тот же телефон три-четыре года, и их немало. Таковых набралось 27%. 10% россиян не меняют смартфон более пяти лет.

Как сильно изменились эти показатели за последние несколько лет, статистика Unisimka не рассказывает.

Всему этому есть наглядное подтверждение. В начале июля 2026 г. CNews писал о резком обвале продаж новых мобильников на российском рынке по итогам первой половины 2026 г. За этот период они упали, по разным оценкам на 7-10% год к году, успев при этом подорожать – их средняя цена выросла на 2-4%.

Ситуацию не спасли даже любимые многими iPhone – отгрузка новых мобильников Apple сократилась на 7% во II квартале 2026 г.

«Еще несколько лет назад рынок развивался по логике постоянного обновления: выход каждого нового флагмана должен был стимулировать пользователей менять устройство. Сегодня эта модель постепенно меняется. Смартфон перестал быть покупкой на один-два года и превратился в устройство с более длинным жизненным циклом», – сказала CNews основатель проекта Unisimka Анна Кашницкая.

Еще походит

Далеко не у всех россиян, по тем или иным причинам все же решившим поменять телефон, возникает желание купить исключительно новый аппарат. Свыше половины населения страны не имеют ничего против покупки подержанного аппарата. К началу сентября 2026 г. 59% россиян не исключали покупку на ресейле.

«Покупатели смартфонов становятся более рациональными и все чаще рассматривают ресейл как полноценную альтернативу покупке нового устройства. По данным исследования, 59% россиян не исключают приобретение смартфона на вторичном рынке, при этом почти половина опрошенных относятся к восстановленным и ресейл моделям нейтрально, – сказала CNews руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Евгения Одинцова. – Такой интерес связан с более взвешенным подходом к выбору техники: пользователи оценивают надежность, срок службы и состояние устройства, а не новизну модели».

По словам Одинцовой, средний чек за смартфоны на вторичном рынке составляет сейчас 23,5 тыс. руб. При покупке подержанного мобильника россияне чаще всего отдают предпочтение «флагманам прошлых линеек и смартфонам крупных брендов, таких как Apple и Samsung», добавила она.

По данным Unisimka, отношение россиян к покупке смартфонов на вторичном рынке становится более позитивным. К примеру, нейтральное отношение к подержанным мобильникам продемонстрировали 47% опрошенных, а 8% заявили, что вполне готовы приобрести мобильник на вторичном рынке взамен нынешнему аппарату.

Кому нужен этот бренд

Логотип компании на корпусе устройства является важным критерием выбора смартфона для подавляющего меньшинства россиян. Его упомянули лишь 27% респондентов – наименьший показатель.

А вот то, как долго мобильник сможет проработать без серьезных поломок или вовсе без необходимости его чинить, волнует подавляющее большинство россиян. Надежность как главный критерий отметили 81% участников опроса.

На втором месте по важности идет цена устройства – ее упомянули 59% респондентов. Третье место – общий срок службы устройства (57%), на четвертом месте – автономность (53%), а замыкает топ-5 возможности камеры – она важна для 42%

«При выборе на первый план выходят надежность, срок службы и возможность добавить новые функции в уже имеющийся смартфон, а вторичный рынок ресейла перестает восприниматься как вынужденная альтернатива покупке нового устройства», – сказала CNews Анна Кашницкая.

Комментарий Unisimka

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий компании Unisimka. Он приведен без изменений.

«Мы видим, что тренд на более длительное использование смартфонов действительно усиливается. В январе 2026 г. 87% опрошенных заявили, что не планируют покупать новый смартфон в течение года, а годом ранее таких было 80%. При этом 56% россиян пользуются телефоном до тех пор, пока он не выйдет из строя, еще по 11% меняют устройство раз в два-три года и раз в четыре-пять лет. Данные показывают, что для большинства смартфон уже не является устройством, которое нужно регулярно обновлять только из-за выхода новой модели. Кроме eSIM, пользователи могут продлевать срок службы смартфона за счет замены аккумулятора и отдельных решений для добавления новых возможностей устройству, например, использование стикера для бесконтактной оплаты. Поэтому у пользователя все меньше причин менять исправное устройство только потому, что вышла новая модель.Еще несколько лет назад рынок развивался по логике постоянного обновления: выход новой модели воспринимался как повод заменить предыдущую. Сегодня пользователи чаще оценивают не возраст своего смартфона, а насколько он соответствует их задачам. Если устройство исправно работает, менять его только потому, что вышла новая модель, кажется уже не обязательным. На мой взгляд, это говорит в целом о более осознанном потреблении техники, поэтому смартфон все чаще воспринимается как устройство с более длинным жизненным циклом. Такой подход позволяет эффективнее использовать имеющуюся технику и не тратить деньги на замену устройства без реальной необходимости», – сказала CNews Анна Кашницкая, основательница проекта Unisimka.