Разделы

Техника
|

Исследование Unisimka: почти 90% россиян не планируют менять смартфон в 2026 году

Компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда смартфона до версии с eSIM, провела исследование, чтобы выяснить, собираются ли россияне менять телефон в новом году. Результаты показали, что подавляющее большинство опрошенных (87%) не намерены целенаправленно приобретать новый смартфон в 2026 г. Тренд на осознанное потребление продолжает усиливаться: годом ранее аналогично ответили 80% респондентов. Об этом CNews сообщили представители компании Unisimka.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в декабре 2025 г. В опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России).

Более трети пользователей (37%) довольны своими гаджетами и не видят причин для обновления. Каждый четвертый (23%) готов заменить смартфон, если получит его в подарок. Финансовые возможности останавливают 15% респондентов, а 12% пока не определились. Лишь 13% уверенно заявили о планах купить новый смартфон в ближайшем году.

«Пока не сломается»

Такая стратегия сегодня является доминирующей: 56% россиян пользуются телефоном до тех пор, пока он не выйдет из строя. Еще 11% обновляют гаджет раз в четыре-пять лет, столько же — раз в два-три года. Только каждый десятый россиянин (10%) стремится менять устройство ежегодно, вероятно, это связано с выходом новой модели любимого бренда.

Решающие факторы для замены смартфоны

Помимо поломки (47%), ключевыми триггерами у россиян для замены телефона являются: получение нового смартфона в подарок (14%); выход новой модели (14%); проблемы с аккумулятором (8%); существенное снижение цены на желаемую модель (6%).

Бренд не имеет значения

Более трети опрошенных (36%) заявили, что для них бренд смартфона не имеет принципиального значения — главное, чтобы устройство исправно работало. При этом лидерство ожидаемо делят iPhone и Samsung (по 24%). В 2025 г. Apple отставал от главного конкурента на Android всего на 2%. За ними следуют Xiaomi (9%), а также Huawei или Honor (7%).

«Базовый технологический уровень современных смартфонов настолько высок, а прорывные изменения между моделями происходят все реже — это касается и iPhone. Поэтому потребители все чаще предпочитают не покупку нового устройства, а апгрейд старого: устанавливают eSIM, меняют аккумулятор, используют функциональные аксессуары, например, наклеивают стикеры для бесконтактной оплаты», — отметила Анна Кашницкая, основатель проекта Unisimka.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Рассекречена информация о спутниках, десятилетиями шпионившими за СССР

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще