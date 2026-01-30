Исследование Unisimka: почти 90% россиян не планируют менять смартфон в 2026 году

Компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда смартфона до версии с eSIM, провела исследование, чтобы выяснить, собираются ли россияне менять телефон в новом году. Результаты показали, что подавляющее большинство опрошенных (87%) не намерены целенаправленно приобретать новый смартфон в 2026 г. Тренд на осознанное потребление продолжает усиливаться: годом ранее аналогично ответили 80% респондентов. Об этом CNews сообщили представители компании Unisimka.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в декабре 2025 г. В опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России).

Более трети пользователей (37%) довольны своими гаджетами и не видят причин для обновления. Каждый четвертый (23%) готов заменить смартфон, если получит его в подарок. Финансовые возможности останавливают 15% респондентов, а 12% пока не определились. Лишь 13% уверенно заявили о планах купить новый смартфон в ближайшем году.

«Пока не сломается»

Такая стратегия сегодня является доминирующей: 56% россиян пользуются телефоном до тех пор, пока он не выйдет из строя. Еще 11% обновляют гаджет раз в четыре-пять лет, столько же — раз в два-три года. Только каждый десятый россиянин (10%) стремится менять устройство ежегодно, вероятно, это связано с выходом новой модели любимого бренда.

Решающие факторы для замены смартфоны

Помимо поломки (47%), ключевыми триггерами у россиян для замены телефона являются: получение нового смартфона в подарок (14%); выход новой модели (14%); проблемы с аккумулятором (8%); существенное снижение цены на желаемую модель (6%).

Бренд не имеет значения

Более трети опрошенных (36%) заявили, что для них бренд смартфона не имеет принципиального значения — главное, чтобы устройство исправно работало. При этом лидерство ожидаемо делят iPhone и Samsung (по 24%). В 2025 г. Apple отставал от главного конкурента на Android всего на 2%. За ними следуют Xiaomi (9%), а также Huawei или Honor (7%).

«Базовый технологический уровень современных смартфонов настолько высок, а прорывные изменения между моделями происходят все реже — это касается и iPhone. Поэтому потребители все чаще предпочитают не покупку нового устройства, а апгрейд старого: устанавливают eSIM, меняют аккумулятор, используют функциональные аксессуары, например, наклеивают стикеры для бесконтактной оплаты», — отметила Анна Кашницкая, основатель проекта Unisimka.