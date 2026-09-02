Исследование: россияне стали дольше пользоваться смартфонами

Компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда смартфонов до поддержки eSIM, и «Авито Товары» провели совместное исследование, чтобы выяснить, как меняется отношение россиян к покупке и использованию смартфонов. Результаты показали, что пользователи увеличивают срок использования телефонов: рассматривают устройства на ресейле, дольше пользуются одной моделью и при покупке обращают внимание прежде всего на надежность и возможности устройства, а не на бренд и новизну.

Исследование показывает, что сегодня пользователи стремятся максимально эффективно использовать возможности смартфона, который уже находится у них в руках, при этом не исключая покупку нового устройства в будущем. Так, почти 43% респондентов признались, что их полностью устраивает текущий телефон. Еще 25% не готовы покупать новый смартфон ради одной дополнительной функции, а 24% считают разумнее продолжать пользоваться нынешним устройством, пока он соответствует потребностям. Лишь 5% объясняют свою позицию тем, что не гонятся за новинками, а еще 3% не видят смысла переплачивать за новые модели.

На этом фоне растет интерес к решениям, которые позволяют расширить возможности уже имеющегося смартфона без покупки нового устройства. Один из таких сценариев — использование eSIM на моделях, где эта технология изначально не предусмотрена.

По данным Unisimka, чаще всего такие решения востребованы в путешествиях: 68% пользователей модуля используют eSIM за границей, 11% — в поездках по России. Еще 27% подключают ее для более доступного мобильного интернета, 24% — для отдельного личного номера. 11% используют технологию для рабочего номера и поездок по России, 8% — для регистрации в сервисах и мессенджерах, а 3% — в качестве модема на даче.

Такой подход отражается и на выборе устройств: смартфон все чаще воспринимается как покупка на длительный срок, а ресейл – как один из вариантов следующего устройства. Результаты опроса показывают, что отношение пользователей к покупке смартфонов на вторичном рынке становится более позитивным. Так, 47% относятся к приобретению восстановленных и устройств в ресейле нейтрально, а еще 8% готовы рассмотреть его при следующей покупке.

«Покупатели смартфонов становятся более рациональными и все чаще рассматривают ресейл как полноценную альтернативу покупке нового устройства. По данным исследования, 59% россиян не исключают приобретение смартфона на вторичном рынке, при этом почти половина опрошенных относятся к восстановленным и ресейл моделям нейтрально. Такой интерес связан с более взвешенным подходом к выбору техники: пользователи оценивают надежность, срок службы и состояние устройства, а не новизну модели. При этом, по нашим данным, средний чек за смартфоны в ресейле составляет 23,5 тыс. руб., а лидируют по продажам “с рук” именно флагманы прошлых линеек и смартфоны крупных брендов, таких как Apple и Samsung», — сказала Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Несмотря на регулярный выход новых моделей, большинство пользователей не стремятся менять устройство каждый год. Более 74% опрошенных пользуются своим смартфоном больше года: 37% — от одного до двух лет, еще 27% — от трех до четырех лет, а каждый десятый — более пяти лет.

При выборе смартфона россияне в первую очередь обращают внимание на практические характеристики устройства. У подавляющего числа респондентов главным критерием покупки остается надежность — ее отметили 81% россиян. Далее следуют цена (59%), срок службы устройства (57%) и автономность (53%). Камера важна для 42% пользователей, поддержка eSIM — для 31%. Бренд оказался на последнем месте среди предложенных критериев: на него обращают внимание лишь 27% респондентов.

«Еще несколько лет назад рынок развивался по логике постоянного обновления: выход каждого нового флагмана должен был стимулировать пользователей менять устройство. Сегодня эта модель постепенно меняется. Смартфон перестал быть покупкой на один-два года и превратился в устройство с более длинным жизненным циклом. Поэтому при выборе на первый план выходят надежность, срок службы и возможность добавить новые функции в уже имеющийся смартфон, а вторичный рынок ресейла перестает восприниматься как вынужденная альтернатива покупке нового устройства», — сказала Анна Кашницкая, основатель проекта Unisimka.