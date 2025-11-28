Исследование Unisimka: лишь четверть россиян пользуется всеми возможностями смартфона

Компания Unisimka, производитель модулей для апгрейда смартфонов до версии с eSIM, изучила, насколько активно россияне используют возможности своего телефона. Исследование показало, что лишь четверть россиян стараются использовать новые функции, в то время как 7% сознательно отказываются от их освоения, чтобы сократить экранное время. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс Взгляд» в ноябре 2025 г., в опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста до 18 до 45+, проживающие на территории России).

Звонки и мессенджеры — вне конкуренции

Результаты опроса показывают, что для большинства россиян смартфон по-прежнему остается прежде всего средством коммуникации. 63% пользователей используют телефон главным образом для звонков, обмена сообщениями и фотографий.

Однако часть опрошенных постепенно расширяет сценарии использования. Так, 42% проводят значительное время в социальных сетях, слушают музыку и смотрят видео. Интерес к сервисам финансов, покупок, записи к врачам и другим жизненным услугам характерен для 24% россиян. Еще 21% пользователей рассматривают смартфон как рабочий инструмент: используют его для переписки по работе, обмена файлами, документов и выполнения задач. Этот ответ особенно часто выбирали респонденты 36–45 лет. Более молодые возрастные группы, напротив, чаще используют смартфон как медиаплатформу, пространство для общения и развлечений.

Функции есть, но многие их не пробуют

Среди функций современных смартфонов заметная часть остается «в тени» пользовательских сценариев. Почти треть опрошенных практически не пользуется голосовыми помощниками (33%) и мобильной раздачей интернета (31%). Кроме того, одной из наименее используемых функций также остается NFC для бесконтактной оплаты (31%), но это объяснимо: после блокировок технология на iOS вернулась всего несколько месяцев назад и лишь частично, а на Android все еще требует сложной настройки. 28% также отметили, что не пользуются технологией eSIM, несмотря на то, что она может дать ощутимую выгоду, особенно в путешествиях, рабочих задачах или просто при смене оператора*.

Опрос показал, что несмотря на то, что эти технологии доступны большинству устройств, они не становятся частью повседневных практик. Тем не менее, каждый четвертый (26%) заявляет, что использует вообще все функции — в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Почему россияне не изучают новые возможности смартфонов

Данные исследования показывают, что главный фактор отказа от новых функций — вовсе не отсутствие технологий, а отсутствие мотивации их осваивать. Четверть респондентов считает, что дополнительные возможности телефона им просто не нужны. При этом не стоит думать, что все пользователи пассивны: 23% заявили, что активно изучают новинки и пользуются всем функционалом. Именно от таких пользователей обычно начинается распространение новых сервисов — они становятся «проводниками» цифровых инструментов.

Еще 23% не хотят доплачивать за новые возможности: если функция требует покупки нового смартфона, они предпочтут отказаться. Ограничением также остается технический фактор: каждый восьмой (12%) признается, что не может изучать новинки просто потому, что его смартфон устарел. Накладывается и психологическая составляющая: 11% боятся что-то сломать или стать жертвой мошенников: любые действия, требующие настройки, подтверждений или переноса данных, вызывают недоверие.

Наконец, 7% сознательно избегают освоения новых цифровых возможностей, потому что хотят меньше времени проводить онлайн. Это небольшая, но стабильная группа, которая воспринимает технологии как фактор роста личной нагрузки.

«Неосвоенные функции — это не техногенная неграмотность российских пользователей. Часто это недоверие. Если настройки кажутся сложными или рискованными, если непонятно, что будет с данными или оплатой, человек выбирает просто отказаться. Поэтому рынок сегодня должен конкурировать не количеством возможностей, а уровнем прозрачности. Чем лучше пользователь понимает, какую выгоду дает технология, тем быстрее она становится массовой», – сказала основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.

*Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.