«Яндекс» переквалифицируется в сотовые операторы – до запуска считанные недели

«Яндекс» решил стать оператором сотовой связи. Запуск назначен на лето 2026 г., пока без более точной даты. Свою инфраструктуру «Яндекс» строить не намерен – ее позаимствуют у «Билайна». Названия у оператора пока нет.

«Яндекс» позвонит

Российский интернет-гигант «Яндекс» станет новым оператором связи, пишет «Коммерсант». Запуск услуги запланирован на лето 2026 г., то есть оператор заработает в течение ближайших нескольких недель, сообщил источник издания на российском телеком-рынке. Однако, несмотря на приближающийся день запуска оператора, «Яндекс» до сих пор не определился, как в итоге он будет называться.

Строить своего оператора «Яндекс» решил без собственной инфраструктуры – своих вышек и базовых станций у него, в отличие от «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2») у него не будет. Иными словами, совсем скоро россияне получат еще одного виртуального оператора связи (mobile virtual network operator, MVNO), который работает на «железе» одной из перечисленных компаний.

В России это очень популярный формат – в стране довольно много виртуальных операторов связи. В их числе – «Сбермобайл» Сбербанка и «Т-мобайл», основанный «Т-банком», и все они базируются на инфраструктуре «большой четверки».

Daniel Romero / Unsplash Фирменные цвета «Яндекса» и «Билайна» почти идентичны

В качестве основы для своего оператора «Яндекс» выбрал сеть «Билайна». Почему выбор был сделан именно в пользу «Вымпелкома», к моменту выхода материала известно не было, но стоит отметить, что компании используют схожие оттенки цветов в своей айдентике.

Железо ваше, программы наши

Своего оператора «Яндекс» построит по довольно продвинутой модели, с минимальной степенью зависимости от «Билайна», лишь на уровне «железа». По данным «Коммерсанта», была выбрана модель Medium MVNO, также известная как Enhanced Service Provider.

Она подразумевает использование лишь части инфраструктуры «Билайна» и самой сети радиодоступа. На себя «Яндекс» возьмет все остальное – продажи, маркетинг, обслуживание, а также биллинг и кастомизацию услуг.

Это третья по уровню продвинутости модель виртуального оператора. Позади нее: совсем базовая Skinny MVNO (она же Branded Reseller), когда абсолютно всю инфраструктуру тянет основной оператор, а виртуальный просто продает услуги под своим логотипом; Service Provider MVNO (Thin MVNO) – когда виртуальный оператор управляет биллингом на самом базовом уровне и занимается обслуживанием клиентов.

Достанется не всем?

Пока нет стопроцентной гарантии того, что на старте воспользоваться услугами «Яндекса» как виртуального мобильного оператора смогут все россияне. У «Билайна» одна из самых широких карт покрытия в России, но «Яндекс» может сильно ограничить число регионов своего присутствия, по крайней мере, на начальном этапе.

По данным Telegram-канала «Обратная сторона телекома», в начале марта 2026 г. связанное с «Яндексом» юрлицо АО «Хэдвиг» получило лицензию на оказание услуг связи. Вот только ее действие распространяется всего лишь на четыре российских региона – Санкт-Петербург, Москву, а также на Ленинградскую и Московскую области.

«Эти регионы – основные рынки для "Яндекса"», – сказал источник «Коммерсанта» на российском телеком-рынке. О получении «Яндексом» лицензии на предоставление услуг связи в других российских регионах к моменту выпуска материала информации не было.

Как сообщила «Коммерсанту основательница компании Unisimka Анна Кашницкая, «Яндекс» годами ориентируется «на экономически активную молодежь в крупных городах». «Он обладает большим весом в данном сегменте аудитории, и есть большие шансы занять в нем заметную долю. В иных сегментах шансы существенно ниже, если только "Яндекс" не готов сильно демпинговать», – добавила она.

Не все так очевидно

Существование виртуальных операторов вполне выгодно операторам реальным, располагающим собственной инфраструктурой. С одной стороны, они создают конкуренцию, с другой, реальные операторы зарабатывают на предоставлении доступа к своему оборудованию, а часто и к программной составляющей.

По информации «Коммерсанта», «Билайн» намерен в кратчайшие сроки, до 2028 г., занять 25% российского рынка виртуальных операторов связи. Это очень амбициозно, потому что сейчас у компании всего 1%.

Реализовать задуманное «Вымпелком» намерен путем запуска новых проектов в банковских MVNO. Также этому должны помочь новые совместные проекты с интернет-провайдерами. Основной конкурент компании на этом рынке – «Ростелеком» (включая решения, работающие на сети Т2) – его доля рынка обслуживания абонентов виртуальных мобильных операторов составляет 54%.

Что получит «Яндекс»

За стремлением «Яндекса» запустить собственного виртуального оператора может стоять не только желание открыть новое направление бизнеса, но и намерение оперативно «прокачать» уже имеющиеся. По мнению основателя платформы управления связью «Экомобайл» Игоря Жиленко, появление своего MVNO откроет «Яндексу» доступ к гигантскому объему больших данных.

«Информация о перемещениях, маршрутах, расходах, профиле потребления, контактах и других поведенческих паттернах. Это усилит персонализацию и рекламные возможности компании», – сказал «Коммерсанту» Игорь Жиленко.

По подсчетам эксперта, инвестиции «Яндекса» в своего оператора связи составят в пределах 2 млрд руб. В эту сумму войдут «интеграция с хост-оператором, разработка продукта, юридическое сопровождение, упаковка, продвижение и маркетинг», добавил Жиленко.

«Запуск собственного MVNO для "Яндекса" – это логичное продолжение стратегии построения экосистемы с прямым доступом к пользователю: оператор позволяет глубже контролировать клиентский опыт, снижать зависимость от партнеров, усиливать подписочные модели и собирать дополнительные данные для персонализации сервисов», – сказала изданию директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина.

У нее иной взгляд на инвестиции в продукт – она считает, что «Яндекс» потратит гораздо более крупную сумму, от 3 до 6 млрд руб. Деньги, по ее мнению, пойдут «на запуск и первые годы с учетом ИT, маркетинга и субсидирования тарифов».

Окупаемость нового проекта «Яндекса», по подсчетам Архипкиной – в пределах трех-пяти лет «при условии активного кросс-селла внутри экосистемы, агрессивного ценового позиционирования и фокуса на нишевых сегментах, например аудитории digital-first». Она также полагает, что «Яндексу» потребуются «масштабные инвестиции в маркетинг», а также «уникальное продуктовое предложение, выходящее за рамки классической мобильной связи», если интернет-гигант желает стать крупным игроком рынка и занять, более 5% на нем.