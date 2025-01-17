Владельцы iPhone в России остаются без связи. Проблема может скрываться в устаревшем «железе»

Россияне стали массово жаловаться на проблемы в работе eSIM в iPhone. Связь пропадает сначала на ней, а затем и на физической SIM-карте. Источник проблемы пока не найден – виноват или сам модуль eSIM, или настройки оператора связи.

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Принудительное превращение iPhone в iPod

В России начали массово ломаться смартфоны Apple iPhone. Как пишет «Коммерсант», владельцы мобильников жалуются на проблемы в работе eSIM – небольшой микросхемы на плате телефона, которая заменяет обычную SIM-карту.

Жалобы все однотипные – пропадает связь, притом сначала на eSIM, а затем перестает работать и физическая SIM-карта. Но важно то, что проблема действительно масштабная – всего за две недели января 2025 г. таких жалоб набралось уже более 40.

Нарекания поступают от абонентов многих крупнейших операторов связи России, в том числе и виртуальных. Активнее всего на проблемы с работой eSIM в iPhone жалуются клиента «Т-Мобайла» – виртуального оператора «Т-Банка».

На втором месте по числу недовольств – оператор Yota. Также есть сообщения от абонентов «Билайна», МТС и «Мегафона», но пока что они носят единичный.

Все подтверждается

Сервисы по ремонту мобильных устройств тоже подтверждают, что проблема с работой eSIM на iPhone в сетях российских операторов действительно существует. В частности, об этом «Коммерсанту» сообщил сооснователь сети мастерских Pedant Роман Персиянов.

Этот сервис за первую половину января 2025 г. получил около 10 обращений, связанных с неработающей eSIM в iPhone. По его словам, за последнее время «число обращений увеличилось с iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max».

Эти смартфоны вышли довольно давно – в сентябре 2021 г. Тем не менее, обе модели пока не утратили свою актуальность, хотя в современной линейке iPhone на сайте Apple они больше не присутствуют.

Что говорят операторы

Операторы связи не стали отрицать факт наличия проблем с eSIM в iPhone на территории России. Однако пока что они не говорят о массовости этого явления.

Например, в «Т-Мобайле», который, по данным «Коммерсанта», лидирует по числу жалоб абонентов на eSIM, говорит о единичных ситуациях такого рода. «Мы фиксируем единичные случаи проблем относительно клиентской базы с iPhone с модулем eSIM российских операторов, в том числе у наших клиентов», – заявили изданию представители виртуального оператора.

Напомним, что «Т-Мобайл» базируется на инфраструктуре операторов Tele2 и МТС. К нему подключено более 6 млн абонентов (данные на март 2024 г.).

Другие операторы настаивают на том, что в их сетях никаких массовых жалоб на работу виртуальной SIM-карты в iPhone нет – на это напирают «Мегафон» и Yota. Что до «Билайна» с МТС, то эти операторы утверждают, что не фиксировали проблем с поломкой iPhone через eSIM.

Четвертый федеральный оператор связи, Т2 (ранее Tele2) тоже заявил «Коммерсанту» об отсутствии у его абонентов проблем с виртуальной SIM-картой ввиду того, что они не используют апплеты – приложения для eSIM, «некоторые из которых могли стать причиной некорректной работы профилей».

Как отмечает издание, в России все больше пользователей отдают предпочтение eSIM. В сети «Билайна» количество виртуальных SIM-карт по итогам 2024 г. выросло на 60% год к году. «Мегафон» тоже фиксирует постоянный рост популярности eSIM в своей сети. По словам представителей оператора, «основным брендом, на котором используется технология, является Apple».

Кто виноват

«Т-Мобайл» сообщил изданию, что уже связался с Apple и предоставил компании информацию о проблемных iPhone, в частности, об их моделях и прошивках. По словам представителей оператора, «техспециалисты корпорации пока не сформировали позицию о возможных причинах неисправности, но признали проблему и при обращении в их сервисные центры меняют или ремонтируют телефоны после диагностики». Подобные проблемы с eSIM на устройствах Apple также существуют и в других странах, например в Корее (оператор LGU+) и США (AT&T), следует из сообщений пользователей на сайте Apple.

По словам собеседника «Коммерсанта» на рынке электроники, проблема может скрываться в устаревшем контроллере eSIM, который не менялся с 2020 г., когда появилась линейка iPhone 12. «Микросхема не выдерживает нагрузки, так как контроллер напрямую общается с модемом, из-за этого выходит из строя и физическая сим-карта, и eSIM», – сказал он.

«У каждого оператора своя уникальная конфигурация профиля eSIM. Это своего рода набор настроек для работы сети оператора, который может отличаться по размеру», – сказал приближенный к операторам связи собеседник издания. Основатель компании Unisimka Анна Кашницкая подчеркнула, что размер этих профилей может быть разным из-за наличия «дополнительного ПО – сервисов, которые предоставляет оператор».

«При активной работе с памятью eSIM-чипа как телефона, так и дополнительных операторских сервисов лимит циклов записи памяти чипа может исчерпаться», – сказала «Коммерсанту» Анна Кашницкая. По ее мнению, плохие алгоритмы управления памятью могут вывеси из строя прошивку микросхемы. «В свою очередь ОС eSIM проходят сертификацию международных консорциумов, которые разрабатывают спецификации для телефонии, чего нельзя сказать об операторских сервисах», – добавила Кашницкая.