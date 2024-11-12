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Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi

Опрос российской компании Unisimka показал, что более половины россиян (54%) используют только бесплатный Wi-Fi во время поездок за рубеж. Почти 18% подключают роуминг от своего оператора, чтобы оставаться на связи. Еще треть россиян выбирают новую сим-карту — либо подключаются к местному оператору в стране пребывания (20%), либо покупают тревел-SIM (8,5%). Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в ноябре 2024 г. В опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России).

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Unisimka
Выбор связи за границей

Каждый десятый — работает в путешествиях

Результаты опроса показали, что россиянам важно оставаться на связи с близкими во время поездок в другие страны (38,5%). Немалая часть пользователей предпочитает прямо в путешествии бронировать отели и покупать билеты, а также при необходимости пользоваться навигацией (29%). Кроме того, 26% россиян используют мобильный интернет для общения в соцсетях, а 12% — продолжают работать в поездках, оставаясь на связи с коллегами и партнерами.

Сколько россияне тратят на связь за границей

Треть россиян (34%) не готова оплачивать мобильную связь за рубежом, особенно с учетом высокой стоимости роуминга или местных тарифов — им достаточно Wi-Fi. Пользователи, которые планируют оплатить связь, ограничивают расходы до 1000 руб. (25%), а иногда готовы потратить до 3 000 руб. (почти 11%) во время пребывания в другой стране. В среднем общий процент россиян, готовых заложить чуть больше — от 3000 до 5000 руб. и более 5000 — составил 30%.

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безопасность

Более половины респондентов (почти 52%) утверждают, что им удалось избежать крупных списаний за роуминг, при этом другая половина (48%) все же сталкивалась с неожиданными затратами. Основные причины – не вовремя включенный роуминг в поездке (16,8%), превышение лимита интернета или предоставленных минут по тарифу или роумингу (9,8%), или же не вовремя выключенный роуминг после поездки (6%). На ошибку оператора указывают 15,6% респондентов.

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Unisimka
Сталкивались ли с крупными списаниями в поездке

«Во время частых и продолжительных поездок за границу самым выгодным решением остается приобретение туристических сим-карт, которые зачастую продаются в формате eSIM. Их условия и тарифы значительно выгоднее роуминга российских операторов. Если же в планах провести больше месяца в другой стране, стоит рассмотреть возможность подключения сим-карты местного оператора. Ее стоимость будет зависеть от количества гигабайт и дней, на которые рассчитан тариф», – отметила Анна Кашницкая, основатель компании Unisimka.

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