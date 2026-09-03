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Все категории 200518
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Apple iPhone 10

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2026 Старое лучше нового. Россияне массово бойкотируют новые смартфоны и покупают подержанные 1
13.09.2017 Презентация Apple: сразу три iPhone 1
30.04.2010 Стив Джобс публично раскритиковал Flash 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Apple iPhone 10 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13223 2
Google LLC 12745 1
Открытые технологии 731 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
ИКС 549 1
Fossil 21 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Adobe Systems 1601 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22696 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26964 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2347 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10754 1
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 919 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7559 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8832 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1319 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 1
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 286 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 588 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2552 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1180 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9675 1
Контрастность 3051 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 290 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1984 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13303 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10784 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6534 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 625 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1545 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2078 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35364 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10422 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1529 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8379 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6486 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5048 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3971 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2782 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 583 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7659 2
Apple - App Store 3135 2
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 1
Apple iPhone OS 152 1
Apple TrueDepth 18 1
Apple Animoji 12 1
Apple iTunes Store 1119 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 1
Microsoft Windows 9 67 1
Apple iPad Pro 320 1
Apple Pay 521 1
Apple Siri - Голосовой помощник 443 1
JavaScript - JS - язык программирования 1436 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
Apple AirPods - Наушники 177 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
Apple iPad 4022 1
Google YouTube - Видеохостинг 3007 1
Apple Music 127 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 581 1
Apple AirPower 17 1
Apple iPod 1554 1
Apple True Tone 42 1
Apple Touch ID 299 1
Apple WatchOS 89 1
Apple iPhone 7 289 1
Apple iPhone 8 189 1
Apple Face ID 258 1
Apple Safari - браузер 904 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 408 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 965 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1525 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5768 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
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