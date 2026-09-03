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Apple iPhone 10
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.09.2026
|Старое лучше нового. Россияне массово бойкотируют новые смартфоны и покупают подержанные 1
|13.09.2017
|Презентация Apple: сразу три iPhone 1
|30.04.2010
|Стив Джобс публично раскритиковал Flash 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Apple iPhone 10 и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13223 2
|Google LLC 12745 1
|Открытые технологии 731 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
|ИКС 549 1
|Fossil 21 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
|Adobe Systems 1601 1
|Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
|Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
|Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
|Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 408 1
|Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 965 1
|Алюминий - Aluminium - химический элемент 1525 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5768 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.