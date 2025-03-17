«М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж смартфонов с eSim на 33% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что продажи смартфонов с eSim в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 33% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. А аналитики компании Unisimka выяснили, что в топ-3 самых распространенных смартфонов, куда пользователи вставляют модуль, чтобы оснастить телефон eSim, входят Xiaomi, Samsung и Huawei. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи смартфонов с поддержкой технологии eSIM в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» в 2024 г. выросли на 33% в количественном выражении по сравнению с 2023 г. Лидером продаж стал Samsung — спрос на модели с eSIM за год вырос на 4086%. Вторую и третью строки по популярности заняли смартфоны Xiaomi, показавшие прирост в 260%, и устройства Google с увеличением спроса на 237%.

Вместе с тем опрос компании Unisimka, производителя модулей для апгрейда телефона до версии с eSIM, показал, что 10% пользователей готовы перейти на телефоны с поддержкой технологии eSIM, если цена на них будет приемлемой. В опросе приняло участие более 1000 человек. Более 38% опрошенных заявили, что наличие или отсутствие поддержки eSIM в телефоне для них не имеет значения.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» представлено более 900 моделей различных смартфонов, из них около 300 моделей поддерживают технологию eSIM. Это в основном бренды Apple, Samsung и Xiaomi. Стоимость таких смартфонов начинается от 30 тыс. руб. При этом обычный телефон без поддержки eSIM можно приобрести по значительно более низкой цене — от 6 тыс. руб. за модели брендов Xiaomi, Poco и Tecno. Такие смартфоны можно обновить с помощью специального модуля.

Так, аналитики компании Unisimka выяснили, что Xiaomi — самые популярные смартфоны, на которых пользователи установили модуль для поддержки технологии eSIM (30%). В топ-3 самых распространенных аппаратов также попали Samsung (18%) и Huawei (10%). Выводы сделаны на основе обезличенных данных абонентов, которые активировали модуль на своем телефоне.