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Пользователи Xiaomi хотят смартфон с поддержкой eSIM

Российская компания Unisimka проанализировала, какие смартфоны без поддержки eSIM являются наиболее популярными. Четверка лидеров — Xiaomi, Samsung, Realme и Huawei. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Смартфоны Xiaomi оказались самыми распространенными аппаратами, на которые их владельцы установили модуль для поддержки технологии eSIM (33%). Такие выводы сделала компания Unisimka на основе обезличенных данных пользователей, которые активировали на своем телефоне модуль. Второе место в рейтинге занял Samsung – почти 18% пользователей предпочли обновить гаджет этого бренда до версии с eSIM. Замкнули тройку смартфоны Realme – на них пришлось 9% от всех пользователей, которые воспользовались модулем. С небольшим отрывом по популярности за ними следуют смартфоны Huawei – 8,7%.

Среди часто используемых аппаратов, на которых был установлен модуль, оказались также некоторые модели брендов OnePlus, Tecno, Vivo, Infinix. Пользователи обновили телефоны, чтобы использовать несколько электронных сим-карт в одном смартфоне.

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Аналитика показала, что большинство пользователей всех моделей смартфонов с модулем для eSIM (46%), включая Xiaomi, Samsung, OnePlus, используют операционную систему Android 14, что говорит об их стремлении оставаться на шаг впереди в мире технологий. На Android 13 остаются почти 18% пользователей Unisimka, в то время как 16% еще на обновляли ОС с Android 12. При этом на 62% смартфонов Huawei установлены более старые версии операционных систем – Android 9 и 10.

«Количество смартфонов с поддержкой eSIM увеличивается с каждым годом. Но по объективным причинам эта тенденция не может развиваться быстрее из-за различных факторов — от особенностей производства смартфонов до законодательных ограничений в разных странах мира. Кроме того, по нашим наблюдениям, многие пользователи не готовы менять телефон ради перехода на eSIM. Им достаточно обновить уже имеющийся привычный смартфон до версии с eSIM с помощью модуля», — отметила основатель компании Unisimka Анна Кашницкая.

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