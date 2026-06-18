Более трети пользователей eSIM используют три и более номера на одном смартфоне

Российская компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда смартфонов до поддержки eSIM, зафиксировала рост интереса к eSIM весной 2026 г. По данным компании, в марте–мае количество новых регистраций в сервисе увеличилось на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Наиболее активным месяцем стал апрель 2026 г.: число регистраций новых пользователей выросло на 37% по сравнению с мартом 2026 г. и на 84% относительно апреля 2025 г.

В компании отмечают, что рост регистраций сопровождается изменением пользовательских сценариев. Все больше пользователей подключают несколько eSIM-профилей и используют технологию не только как замену физической SIM-карте, но и для управления несколькими номерами.

На это указывает и поведение пользователей после покупки устройства. Если осенью 2024 г. в течение первого месяца после покупки модуль активировали около 80% пользователей, то в 2025–2026 г. этот показатель стабильно составляет 82–89%. Это может свидетельствовать о том, что многие приобретают устройство под конкретные задачи и начинают пользоваться eSIM практически сразу после покупки.

Каждый третий пользователь подключает три и более номера

Анализ использования платформы показывает, что eSIM все чаще применяется не как замена одной физической SIM-карты, а как инструмент управления несколькими номерами. Только 41% пользователей ограничиваются одним eSIM-профилем, 23% используют два профиля, а более трети подключают три и более номера на одном устройстве.

Наиболее распространенные сценарии использования — разделение личных и рабочих контактов, подключение дополнительных номеров для бизнеса, использование тарифов разных операторов и подключение локальных операторов во время поездок.

«Мы видим переход от знакомства с технологией к ее регулярному использованию. Если раньше выбор оператора и SIM-карты был долгосрочным решением, то сегодня пользователи хотят гибко управлять связью: для работы, путешествий, использования онлайн-сервисов или оптимизации расходов. Для многих наличие нескольких профилей становится привычным сценарием», — отметила Анна Кашницкая, основательница проекта Unisimka.

Среди пользователей популярны смартфоны предыдущих поколений

Основную аудиторию сервиса сегодня составляют владельцы Android-устройств массового сегмента. Лидерами по количеству установленных eSIM-профилей стали Xiaomi и Samsung — на них приходится по 17% всех активаций. Далее следуют Huawei и Realme (по 9%), Vivo и OnePlus (по 6%). В десятку также вошли Honor, Oppo, Tecno и Infinix. В совокупности эти производители обеспечивают около 80% всех установок профилей через платформу.

При этом среди наиболее популярных моделей представлены как относительно новые устройства, так и смартфоны, выпущенные в 2021–2022 г. По мнению компании, это свидетельствует о том, что пользователи не готовы менять исправно работающий смартфон исключительно ради встроенной поддержки eSIM. Вместо покупки нового устройства они предпочитают расширять возможности уже имеющейся техники.