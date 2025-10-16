Каждый третий россиянин полностью отключает связь в отпуске

Более трети путешественников (37%) предпочитают полностью отключаться от работы и не пользоваться мобильной связью в отпуске. Такие данные следуют из совместного исследования компании Unisimka и технологической платформы «Авито Путешествия». Об этом CNews сообщил представители Unisimka.

При этом 22% опрошенных полагаются на Wi-Fi в отелях, а около 12% при необходимости меняют операторов, как правило, если возникают проблемы со связью. Более 35% респондентов пользуются только своим основным оператором.

Главные причины оставаться на связи — поддерживать общение с близкими (39%) и навигация в поездках (36%). Также россияне активно используют интернет в отпуске для развлечений: просмотра фильмов, прослушивания музыки и чтения (33%). Каждый пятый опрошенный (19,5%) признался, что вынужден использовать мобильную связь для работы.

Россияне предпочитают продлить лето

Около трети россиян предпочитают продлить лето и часто берут отпуск в период с сентября по середину октября, когда в некоторых регионах России еще стоит теплая погода. Из них большинство (20%) выбирает для путешествий внутренние направления, а 9% отправляются за рубеж.

По данным «Авито Путешествий», популярность осеннего отдыха в России подтверждается и статистикой бронирований. Так, количество бронирований посуточных квартир в период с сентября по начало октября выросло на 24% год к году, а спрос на загородные дома увеличился на рекордные 83%.

Какие направления россияне выбирают в бархатный сезон

Мягкий осенний климат Краснодарского края привлекает путешественников больше всего — каждый пятый (20%) выбирает это регион. В топ-5 самых популярных направлений также вошли Ленинградская область (14%), Калининградская область (9%), Крым (8%), Московская область (7%).

В сегменте аренды загородного жилья лидером первых двух месяцев осени также стал Краснодарский край (18% от всех бронирований). В число самых популярных регионов по числу бронирований загородных домов вошли Карелия с долей 16%, Крым (13%), Дагестан (5%) и Ставропольский край (4%).

Средняя стоимость аренды квартиры в сентябре-октябре 2025 г. составила 4300 руб. в сутки, загородного дома — 8700 руб. в сутки. По данным технологической платформы, в среднем по России посуточное жилье в бархатный сезон бронируют на пять ночей.