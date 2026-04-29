Unisimka запустила опцию подключения eSIM‑пакетов от международных провайдеров

Спрос на альтернативу роумингу продолжает расти. Согласно исследованию Unisimka, самой распространенной причиной оформления дополнительного номера у россиян являются поездки: 37% пользователей заводят локальную SIM-карту или eSIM, чтобы пользоваться местными тарифами. В ответ на этот тренд в приложении и на сайте Unisimka появилась возможность покупать eSIM-пакеты от Just eSIM и Unisim, которые позволяют оставаться на связи в 179 странах мира. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Компания Unisimka, производитель модулей для апгрейда смартфонов до версии с поддержкой eSIM, запустила новую опцию. Теперь в сервисе можно не только хранить и переключать eSIM‑профили на модуле, но и приобретать eSIM‑пакеты от международных провайдеров — Just eSIM и Unisim.

Расширение функционала позволит подготовиться к поездке прямо в интерфейсе Unisimka, без сторонних сервисов: настроить мобильный интернет по миру, выбрать тариф под страну или регион, а также подключить сервисы, которые подходят по бюджету.

Что можно подключить:

– eSIM‑пакеты от Just eSIM — международного провайдера с доступом в более чем 150 стран. Для знакомства с сервисом доступен бесплатный стартовый пакет «Весь мир» на три дня и 250 МБ трафика.

– eSIM‑решения от Unisim — международного провайдера с единым балансом для более 170 стран. Оплата только за использованный трафик, подключение происходит автоматически при въезде в новую страну.

В дальнейшем компания планирует расширять список партнеров и подключать новые международные eSIM-сервисы, усиливая экосистему доступных пользователям решений.

«Переход от физических SIM к цифровым решениям становится очевидным трендом, и мы рады предложить нашим пользователям интегрированный путь покупки eSIM‑пакетов — прямо через Unisimka. Теперь не нужно искать поставщика тарифов отдельно: все доступно в одном экосистемном решении и едином привычном интерфейсе», — сказала основатель компании Unisimka Анна Кашницкая.

Unisimka — это способ подключить eSIM на устройствах без встроенной поддержки технологии. Модуль позволяет активировать до 15 eSIM‑профилей и переключаться между ними через Android-приложение (в базовой версии Unisimka) или через встроенное SIM‑меню на любом устройстве, включая iPhone, Android, кнопочные телефоны (в версии Unisimka+).