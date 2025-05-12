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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукьянчиков Евгений



12.05.2025 «Антиплагиат» научился полностью распознавать нейросеть 1
24.06.2021 Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лукьянчиков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Антиплагиат 17 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 1
Ситимобил - Служба такси 161 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14078 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
VK Combo 84 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
Зибарева Евгения 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 424 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1045 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1374 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 898 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1662 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 560 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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